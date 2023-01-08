Несколько атак еще можно ожидать: в ISW оценили ситуацию со снабжением иранских дронов России

Оккупанты изрядно исчерпали свой ракетный потенциал. Последние атаки дронами также продемонстрировали, что враг использует их наугад и максимально неэффективно. Но этих БПЛА все еще немного есть.

Как отметили аналитики в Институте по изучению войны, у врага достаточно дронов, чтобы осуществить несколько массированных атак. Мы призываем не игнорировать воздушную тревогу. Это может спасти вам жизнь.

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В России почти иссякли запасы дронов

В первые несколько дней нового года враг атаковал Украину более 80 иранскими дронами. Большинство из них летели на Киев. В дальнейшем такую роскошь оккупанты не могут себе позволить. А все потому, что они уже потратили 88% запасов беспилотников, полученных от Ирана

Заметим, что министр обороны Алексей Резников отметил, что в оккупантов на балансе всего 90 "мопедов".

Аналитики из Института напомнили, что враг использует дроны не просто так. Таким образом, оккупанты пытались поддерживать свою кампанию атак по критической инфраструктуре Украины. Это позволяло им наносить ущерб украинской энергетике, но не тратить ценный запас ракет, которых и так мало.

Известно, что Иран должен передать России еще 1000 таких беспилотников. Это подразумевает контракт между двумя странами. И пока враг не получит новую партию (как правило, содержат по 200 – 300 БпЛА), он может совершить несколько массированных атак.

России требуется новый контракт на дроны

Ранее в Институте попытались спрогнозировать, на сколько времени врагу хватит законтрактованных дронов. Аналитики учитывали количество атак, их частоту и сколько дронов они запустили.

Имеющаяся информация свидетельствует о том, что Иран должен передать России 1750 БпЛА. И если оккупант будет использовать их с такими же темпами, то закончатся "мопеды" в мае 2023 года.

Обратим внимание на еще один немаловажный момент. На днях аналитики оценивали то, что во время прошлых массированных атак дронами их сбивали системами NASAMS. Мол стоимость одной выпущенной ракеты в разы превышает цену самих беспилотников.

Но здесь есть одно, если не несколько, четких "но". Связаны они с ущербом, который могут нанести дроны, если попадут. Во-первых, говорится о человеческих жертвах. Во-вторых, о возобновлении той же инфраструктуры. Иногда беспилотники становятся причиной разрушений, устранение которых обходится в сумасшедшие суммы.