В Киеве обломок "Шахеда" взорвался перед авто: водитель рассказал жуткую историю

В Подольском районе обломок "Шахеда" упал на проезжую часть. В результате припаркованные автомобили, линии троллейбусных электросетей и окна близлежащих домов получили повреждения. В это время ехал один из водителей.

Валентин ехал в момент падения иранского дрона-камикадзе перед его автомобилем. В эфире телемарафона автовладелец рассказал, как он уцелел во время ночной атаки России на Киев, передает 24 Канал.

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Как ему удалось выжить

Автовладелец двигался по проспекту Георгия Гонгадзе, когда Россия начала атаку дронами. Он пытался добраться до своего дома как можно быстрее. Вдруг перед его машиной упал обломок БПЛА и взорвался, а транспорт еще и наехал на него.

За светофором прибавил скорости. Резкий взрыв. Даже толкнуло. Я стал тормозить. Выходит, весь удар взяла машина на себя,

– объяснил он.

По словам Валентина, он находится в шоковом состоянии, плохо помнит детали этого инцидента и благодарит Бога за то, что остался в живых. Мужчина также заявил о своем желании обратиться к специалистам за медицинской помощью. Ведь у него очень болит голова. Он еще плохо слышит и жалуется на шум в голове.

Что известно об атаке России на Киевщину