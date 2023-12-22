Атака "Шахедами" на Киев: в МВД показали лица спасателей во время работы
Источник:МВД Украины
Ночью Россия выпустила по направлению Киева ударные беспилотники. Чрезвычайники разбирались с последствиями атаки циничного врага.
МВД поделилось кадрами работы спасателей. Сотрудники ГСЧС ликвидировали последствия вражеской атаки дронами на Киев.
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Что рассказали в МВД
В ведомстве отметили, что во время атаки России на Киев на местах событий работали 43 специалиста ГСЧС. Также были привлечены 10 единиц техники.
Кроме этого, в МВД поделились фотографиями этих чрезвычайников.
Эти спасатели ликвидировали последствия российской атаки на столицу / Фото ГСЧС
Лица спасателей, ликвидировавших последствия ночной вражеской атаки на столицу,
– говорится в сообщении.
В МВД поблагодарили сотрудников ГСЧС за работу.
Что известно об атаке дронами на Киев
- В ночь с 21 на 22 декабря Россия атаковала столицу дронами-камикадзе типа "Шахед". Это уже 3 атака беспилотниками на столицу за последние 6 дней.
- Около полуночи киевляне и гости столицы слышали взрывы. Воздушные силы объяснили это работой ПВО.
- Обломки вражеских БПЛА рухнули в Дарницком, Голосеевском и Соломенском районах. К счастью, обошлось без погибших. Известно о двух пострадавших.
- В результате этой атаки здания получили повреждения. Так, дроны разрушили квартиру журналиста и ведущего Андрея Ковальского, который на тот момент находился в жилище вместе с женой и детьми.
- Один из беспилотников упал у дома главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина. Он показал момент падения дрона, который сняла камера наблюдения, и отметил, что до победы нашего государства над Россией ни одна украинская семья не будет в безопасности.