Атака "Шахедами" на Киев: в МВД показали лица спасателей во время работы

Ночью Россия выпустила по направлению Киева ударные беспилотники. Чрезвычайники разбирались с последствиями атаки циничного врага.

МВД поделилось кадрами работы спасателей. Сотрудники ГСЧС ликвидировали последствия вражеской атаки дронами на Киев.

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Что рассказали в МВД

В ведомстве отметили, что во время атаки России на Киев на местах событий работали 43 специалиста ГСЧС. Также были привлечены 10 единиц техники.

Кроме этого, в МВД поделились фотографиями этих чрезвычайников.

Эти спасатели ликвидировали последствия российской атаки на столицу / Фото ГСЧС

Лица спасателей, ликвидировавших последствия ночной вражеской атаки на столицу,

– говорится в сообщении.

В МВД поблагодарили сотрудников ГСЧС за работу.

Что известно об атаке дронами на Киев