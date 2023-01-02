Ночная атака "Шахидами": в Киеве повреждены энергообъекты, начались аварийные отключения

Российские военные в ночь на 2 января атаковали Киев иранскими дронами. В результате этого повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры. В столице – аварийные отключения света.

Об этом жителей предупредил глава Киевского городского совета Виталий Кличко. Аварийные отключения света в столице – последствия атаки "Шахидами".

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Могут быть проблемы с теплом

Виталий Кличко добавил, что в столице не только аварийные отключения электроэнергии. Также в результате ночной атаки без тока остались объекты теплоснабжения. Так что возможно отсутствие отопления.

Что касается водоснабжение, то оно, уверяет Кличко, происходит в штатном режиме.

Атака дронами длилась пол ночи

Заметим, что этой ночью было неспокойно во многих областях. С 23:00 1 января до 04:00 2 января у них звучала воздушная тревога. Тогда была угроза как ракетных атак, так и ударов дронами-камикадзе.

По имеющейся информации, в небе над Киевом этой ночью удалось сбить 20 воздушных целей. К сожалению, некоторые из "Шахидов" таки смогли нанести вред жителям столицы.

Известно, что мощный взрыв прогремел в Деснянском районе Киев. Впоследствии заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко отметил, что там обломки дрона упали на проезжую часть.

Киев. Впоследствии заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко отметил, что там обломки дрона упали на проезжую часть. Также стало известно, что в результате атаки дронами пострадал 19-летний молодой человек. По неосторожности он получил резаную рану стопы, наступив разлетевшееся после падения обломков стекло.

По неосторожности он получил резаную рану стопы, наступив разлетевшееся после падения обломков стекло. Добавим, что в новогоднюю ночь оккупанты также атаковали Киев дронами-камикадзе. Тогда практически до рассвета украинские защитники сбивали их в небе над столицей. Известно, что тогда удалось сбить 32 воздушных цели врага. К этому были привлечены все. "Шахиды" сбивали с ПЗРК, авиации, систем ПВО.

Напоминаем, что ни в коем случае не стоит фотографировать и выкладывать в сеть обломки дронов-камикадзе. Они все промаркированы. И именно номера бортов позволяют оккупантам понять, достигли ли беспилотники своих целей. Не будьте невольно корректировщиками вражеских обстрелов по Украине.