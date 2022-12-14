Киевскую область атаковали "Шахидами": в полиции показали фото сбитого дрона

14 декабря российские захватчики атаковали дронами-камикадзе Киевскую область. Наши защитники сбили 13 беспилотников.

Сбитый вражеский "Шахид" обнаружили в одном из районов Киевской области. Соответствующие фотографии показал начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небитов.

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Как выглядит сбитый беспилотник в Киевской области

По словам Небитова, сейчас на месте, где упал вражеский дрон, работают полицейские.

Спасибо силам ПВО за отличную работу!

– отметил начальник полиции.

В Киевской области сбили дрон-камикадзе / фото Андрей Небитов

Также Небитов попросил всех во время воздушной тревоги оставаться в укрытиях и позаботиться о своей безопасности, поскольку от этого зависит здоровье и жизнь.

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