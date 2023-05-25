Неужели морские дроны таки добрались до российского корабля "Иван Хурс": появились видеодоказательства

Страна-террорист заявила, что на рассвете 24 мая произошла атака тремя дронами на корабль-разведчик "Иван Хурс". И хотя российские пропагандисты убеждали, что якобы отразили нападение, вероятно, один морской дрон все-таки добрался до цели.

Это, в частности, подтверждает видео атаки надводного дрона на российский военный корабль Черноморского флота. Оно появилось в соцсетях, сообщает 24 канал.

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"Иван Хурс" все же могли подбить

Так, на кадрах опубликованного несколько секундного видео видно, как один из надводных дронов стремительно приближается к левой стороне корабля. Это судно очень похоже на российский корабль-разведчик "Иван Хурс".

Следовательно, вероятно, атака дронами на российский корабль не была такой уж "безуспешной", как это хотели представить в "министерстве войны" страны-оккупанта.

Атака надводного дрона на корабль: видео

Атака на корабль-разведчик и несовпадение в заявлениях

Отметим, что вероятно повреждение российского корабля произошло вблизи Босфора, в 40 морских милях к северу от него. Случилось это на рассвете 24 мая, в 05:30 по киевскому времени. Тогда в России заявили, что атаковали корабль сразу три беспилотника ВСУ.

В минобороны России подчеркнули, что, несмотря на попытки украинских военных, атака оказалась безуспешной. Ведь, по словам Конашенкова, "все вражеские катера были уничтожены огнем из штатного оружия корабля". Поэтому корабль Черноморского флота якобы продолжает охранять газопроводы "Голубой поток" и "Турецкий поток".

Российское минобороны показало кадры якобы атаки на корабль: смотрите видео

Такое же утверждение подхватили и российские пропагандистские СМИ. По их словам, морякам "удалось успешно отбить атаку, корабль повреждений не получил".

Однако глава Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук отметил, что россияне путаются в показаниях относительно атаки на "Иван Хурс". Ведь в России говорили о том, что судно шло через Босфор, что даже теоретически невозможно, ведь корабль военный. А впоследствии захватчики вообще сменили траекторию маршрута.