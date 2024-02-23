Чуда не произошло: в Днепре тело мужчины достали из-под завалов разбитого "Шахедом" дома
Ночью российские дроны-камикадзе ударили по девятиэтажке в Днепре. Спасатели вытащили из-под завалов тело мужчины.
Ранее отмечалось, что без вести пропавшими считались два человека. Спасатели надеялись, что мужчины не было дома и он смог пережить российскую атаку, – однако чуда не произошло.
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Тело мужчины нашли
Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что спасателям удалось найти тело мужчины, которого до этого считали пропавшим без вести.
Из-под завалов разбитого дроном дома в Днепре достали тело мужчины. Этой ночью его убили россияне, когда он просто отдыхал в своей квартире. Искренние соболезнования близким,
– отметил он.
Спасатели продолжают работу на месте удара / Сергей Лысак
В то же время продолжаются поиски женщины, которая вероятно была дома во время российского удара по городу.
Последствия российского террористического акта в Днепре / Сергей Лысак
Детали атаки на Днепр
- Ночью россияне запустили на Украину 31 дрон-камикадзе. Силам ПВО удалось сбить 5 российских беспилотников над Днепром. Впрочем, к сожалению, не обошлось без попаданий. В частности, в многоэтажку.
- В девятиэтажке разрушены три квартиры, еще две – повреждены. Кроме того, задело автомобили, припаркованные во дворе. Известно, что восемь жителей дома получили ранения – двое пострадавших в состоянии средней тяжести находятся в медучреждениях. Также погиб один человек. Как отмечалось выше, продолжают поиски женщины – 57-летней матери днепрянки Евгении.
- Кроме того, задело автомобили, припаркованные во дворе. Также в результате атаки "Шахедами" пострадало предприятие.