Второй шанс для четвероногого: спасатели вытащили кота из горящего дома

В Соломенском районе Киева 30 октября спасатели достали котика из поврежденного российским дроном дома. Квартира, где находился четвероногий, почти полностью выгорела.

Трогательное видео показала Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, сообщает 24 Канал. Это произошло в результате очередной атаки российскими дронами Соломенского района в Киеве.

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Спасенная жизнь пушистика

На опубликованном чрезвычайниками видео видно, как спасатели извлекают кота из поврежденной квартиры и оказывают ему первую помощь.

Квартира, в которой он находился, почти полностью выгорела,

– рассказали в ГСЧС.

В результате своевременных действий спасателей животное удалось реанимировать, и теперь котик вернулся к своему хозяину домой, где восстанавливается после пережитого стресса.

Чрезвычайники спасают кота: смотрите видео

К слову, в Киеве более двух часов длилась воздушная тревога. Падение обломков беспилотника вызвало пожар в многоэтажном жилом доме. Обломками также было повреждено здание детского сада.

Это уже девятнадцатая атака на столицу за октябрь.

Оккупанты атаковали Украину беспилотниками в ночь на 30 октября, запустив 62 дрона из Орла и Приморско-Ахтарска. Силам ПВО удалось сбить по меньшей мере 33 из них.