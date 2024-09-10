Отбивались домами и аэропортом: какие последствия крупнейшей дроновой атаки на Москву – видео

В ночь на 10 сентября Россию атаковали дроны. Досталось Москве, на которую, по сообщению властей, летели более 15 БПЛА. Россияне назвали это самой большой атакой беспилотников на московский регион. 24 Канал собрал, что известно.

Пламенный привет принимали и другие регионы, кроме Московской области. Речь об Орловской, Липецкой, Воронежской, которые редко фигурируют в новостях об атаках беспилотниками. В Тульской и Брянской областях были удары по топливным объектам.

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Какие последствия атаки на Москву ночью 10 сентября

Заявлено, что беспилотник упал в Раменском под Москвой на жилой дом. На утро пожары во всех трех жилых домах, вспыхнувших в Раменском, потушили.

Говорится о повреждениях на улице Высоковольной, в Спортивном проезде и в частном доме.

Первые секунды после удара дроном по дому на Высоковольтной улице в Раменском: смотрите видео (осторожно, нецензурная лексика!)

Российские власти заявили, что сбито 15 БПЛА в разных районах Московской области:

Раменское – 5;

Подольск – 4;

Домодедово – 2;

Люберцы – 1;

Коломна – 1;

в районе аэропорта Жуковский – 1;

Новая Москва – 1.

Под Москвой горит один из домов во время ночной атаки: смотрите видео

Власти заявили, что повреждены десятки квартир, есть четверо раненых, а 9-летний ребенок якобы погиб. Впоследствии глава Подмосковья уточнил, что гибель ребенка не подтвердилась, а жертва – 46-летняя женщина. Очевидно, российская ПВО не умеет сбивать дроны и они летят в гражданских.

Дым под домом в России: смотрите видео

Аэропорт в Жуковском закрыт, там тоже прилетело.

Прокремлевские СМИ утверждают, что удар был нанесен беспилотниками типа "Лютый", которые могут лететь на тысячу километров.

Именно беспилотниками пытались ударить по объектам в четырех городских округах Московской области,

– пишут оккупанты.

Якобы дрон "Лютый", который летит бомбить Москву: видео росСМИ

Уже утром жители подмосковной Коломны информировали, что слышат взрывы.

"Сейчас ракета стартанула, потом взрыв и стрельба. По ходу, беспилотники", – сказали жители Подмосковья.