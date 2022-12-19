"Черта лысого тот Путин нас испугает": россияне дронами разрушили дом пенсионеров на Киевщине

19 декабря оккупанты ударили дронами по Киевской области. В результате этого был разрушен один из домов, в котором проживали пенсионеры.

Вражеский беспилотник попал во двор. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

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Россияне разрушили дом пенсионеров в Киевской области

Так, Кулеба показал дом в одном из сел Киевской области после ночной атаки дронами-камикадзе. Там проживали дедушка Иван и бабушка Ольга.

Беспилотник упал прямо во двор – в доме повреждены окна, двери и крыша. Полностью сгорела летняя кухня, гараж и автомобиль. Взрывной волной также повредило дом напротив.

Больше всего меня восхищает настроение людей. Показывая разрушения, Ольга говорит: "Черта лысого тот Путин нас испугает"

– рассказал глава региона.

Кулеба отметил, что на местах поврежденных домов уже работают комиссии и фиксируют разрушения. В ближайшее время начнут ремонтные работы – заменят окна и крыши.

"Мы все отстроим. А россияне заплатят за каждое свое преступление", – добавил глава региона.

Оккупанты попали во двор пенсионеров в Киевской области / фото Алексей Кулеба

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