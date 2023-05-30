Возвращаются поражать своих создателей, – у Зеленского отреагировали на атаку дронов по Москве
Михаил Подоляк прокомментировал атаку дронов в Москве. Он заметил, что за этим явлением интересно наблюдать.
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире российского телеканала прокомментировал нашествие беспилотников в Москве, пишет 24 Канал.
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Подоляк прокомментировал утреннюю "атаку" дронов на Москву.
Михаил Подоляк отметил, что происходящее в Москве с дронами Украину мало интересует. Нас волнует то, что каждую ночь Россия терроризирует дронами-камикадзе украинские города.
При этом он намекнул, что мы живем в эпоху искусственного интеллекта. Так что, возможно, не все дроны, которые летят из России атаковать Украину, хотят это делать и возвращаются назад.
Возможно, не все дроны готовы атаковать Украину и хотят вернуться к своим создателям и соответствующим образом задать вопрос: "А зачем вы отправляете бить по детям Украины, по Киеву и так далее?"
– заявил Михаил Подоляк.
Причастна ли Украина к атаке на Москву
Михаил Подоляк сказал, что Украина не причастна к атакам на Москву, хотя с удовольствием за ними наблюдает. При этом он добавил, что совершающие преступления против Украины обязательно будут привлечены к ответственности.
Между тем спикер Воздушных сил Юрий Игнат сказал, что происходящее в небе России он комментировать не будет. Однако также сказал, что это приятное зрелище.
Что известно об обстреле Москвы
- Утром 30 мая, после массированной атаки на Киев дронами-камикадзе, в России заявили о неизвестной атаке дронами.
- Сначала российские СМИ и ряд телеграм-каналов со ссылкой на свои источники писали, что Москву атаковали 32 беспилотника: 19 были сбиты в Подмосковье, около 10 упали в черте города, зацепившись за деревья.
- Однако впоследствии в минобороны России заявило, что якобы Москву атаковали 8 БПЛА и все цели были сбиты. В атаке традиционно обвинили Украину.
- Заметим, что 3 дрона попали в жилые дома на Ленинском проспекте, Профсоюзной улице и Атласовой улице в Новой Москве. Пострадавших нет.