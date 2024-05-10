Атака дронами НПЗ Калужской области России была спецоперацией ГУР, – источники
Украинские "птички" продолжают успешно бить по российским НПЗ. Стало известно, кто стоит за ночным "прилетом" по заводу в Калужской области.
Ночью в Калужской области было жарко. Как сообщили источники 24 Канала, за повышение "градуса" в этом российском регионе отвечает Главное управление разведки Украины.
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ГУР ударило по очередному НПЗ в России
Так, дроны ГУР атаковали НПЗ "Первый завод" – крупнейший нефтеперерабатывающий завод в области, который дает ежегодно 1,2 миллиона тонн переработанной нефти. Кроме того, он еще имеет специализацию по производству нефтяных растворителей и мазута.
Известно, что "Первый завод" расположен почти в 300 километрах от границы с Украиной. Следует отметить, что на этом предприятии не впервые происходит "хлопок". 15 марта туда уже долетали украинские беспилотники.
На этот раз россияне начали жаловаться в час ночи. Они рассказывали о мощных взрывах в Дзержинском районе, недалеко от станции Полотняный завод. По словам местных жителей, они слышали характерные звуки пролета нескольких БПЛА, а затем видели пожар и дым в районе местной нефтебазы.
Российские власти как всегда отчитались об "успешной" работе ПВО. Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что в результате падения БПЛА на территории предприятия в Дзержинском районе произошло возгорание, однако пожар был ликвидирован, а пострадавших нет.
Дроны СБУ атаковали сразу две нефтебазы в России
- Ночью 9 мая СБУ ярко поздравила окупантов с днем "победы". Всего в 100 километрах от Крымского моста пылали две вражеские нефтебазы.
- Так, украинские беспилотники атаковали нефтебазы, расположенные в селе Юровка возле Анапы в Краснодарском крае в 2 километрах друг от друга.
- Их россияне используют в качестве перевалочных пунктов для снабжения горючего своей армии в Крыму.
- Оккупанты жаловались, что один беспилотник атаковал нефтебазу ООО "Лукойл", в результате чего был поврежден резервуар с нефтью, и произошла утечка. Еще 3 дрона атаковали соседнюю нефтебазу ООО "Темп", специализирующуюся на хранении мазута.
- Всего к ликвидации пожара власти привлекли 62 человека и более 100 единиц техники.