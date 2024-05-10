Атака дронами НПЗ Калужской области России была спецоперацией ГУР, – источники

Украинские "птички" продолжают успешно бить по российским НПЗ. Стало известно, кто стоит за ночным "прилетом" по заводу в Калужской области.

Ночью в Калужской области было жарко. Как сообщили источники 24 Канала, за повышение "градуса" в этом российском регионе отвечает Главное управление разведки Украины.

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ГУР ударило по очередному НПЗ в России

Так, дроны ГУР атаковали НПЗ "Первый завод" – крупнейший нефтеперерабатывающий завод в области, который дает ежегодно 1,2 миллиона тонн переработанной нефти. Кроме того, он еще имеет специализацию по производству нефтяных растворителей и мазута.

Известно, что "Первый завод" расположен почти в 300 километрах от границы с Украиной. Следует отметить, что на этом предприятии не впервые происходит "хлопок". 15 марта туда уже долетали украинские беспилотники.

На этот раз россияне начали жаловаться в час ночи. Они рассказывали о мощных взрывах в Дзержинском районе, недалеко от станции Полотняный завод. По словам местных жителей, они слышали характерные звуки пролета нескольких БПЛА, а затем видели пожар и дым в районе местной нефтебазы.

Российские власти как всегда отчитались об "успешной" работе ПВО. Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что в результате падения БПЛА на территории предприятия в Дзержинском районе произошло возгорание, однако пожар был ликвидирован, а пострадавших нет.

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