Первый – в завод, второй – в цистерны: в сети показали момент атаки дронами по Усть-Лугу

В ночь на 21 января в Ленинградской области было неспокойно. В сети обнародовали кадры атаки беспилотников по Усть-Лугу.

Известно, что ночью в Ленинградской области в морском порту "Усть-Луга" горел нефтяной терминал "Новатек". По нему ударили дронами, информирует 24 Канал.

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"Хлопок" в Ленинградской области

В российских телеграм-каналах обнародовали видео атаки беспилотников по "Новатек Усть-Луга". Очевидцы сообщали, что 2 БПЛА ударили по заводу с небольшим временным интервалом.

Взрывы произошли на виду у работников производства.

Беспилотник, вероятно, атаковавший терминал "Новатек Усть-Луга", незадолго до взрыва сняли жители Ленобласти.

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БПЛА самолетного типа с сильным характерным гулом заметили по меньшей мере несколько очевидцев. На предприятии подтвердили, что пожар начался из-за внешнего действия – одна из цистерн продолжает гореть,

– говорится в сообщении российских телеграм-каналов.

Известно, что после того, как началось возгорание на заводе, был остановлен технологический процесс. Оккупанты сообщали, что создан штаб по ликвидации последствий, а ущерб еще устанавливается.

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В российских пабликах заявили, что "специалисты химико-радиометрической лаборатории сегодня утром произвели замеры вредных веществ в воздухе – превышение их концентрации не обнаружено".

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