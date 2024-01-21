Первый – в завод, второй – в цистерны: в сети показали момент атаки дронами по Усть-Лугу
В ночь на 21 января в Ленинградской области было неспокойно. В сети обнародовали кадры атаки беспилотников по Усть-Лугу.
Известно, что ночью в Ленинградской области в морском порту "Усть-Луга" горел нефтяной терминал "Новатек". По нему ударили дронами, информирует 24 Канал.
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"Хлопок" в Ленинградской области
В российских телеграм-каналах обнародовали видео атаки беспилотников по "Новатек Усть-Луга". Очевидцы сообщали, что 2 БПЛА ударили по заводу с небольшим временным интервалом.
Взрывы произошли на виду у работников производства.
Беспилотник, вероятно, атаковавший терминал "Новатек Усть-Луга", незадолго до взрыва сняли жители Ленобласти.
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БПЛА самолетного типа с сильным характерным гулом заметили по меньшей мере несколько очевидцев. На предприятии подтвердили, что пожар начался из-за внешнего действия – одна из цистерн продолжает гореть,
– говорится в сообщении российских телеграм-каналов.
Известно, что после того, как началось возгорание на заводе, был остановлен технологический процесс. Оккупанты сообщали, что создан штаб по ликвидации последствий, а ущерб еще устанавливается.
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В российских пабликах заявили, что "специалисты химико-радиометрической лаборатории сегодня утром произвели замеры вредных веществ в воздухе – превышение их концентрации не обнаружено".
Атака на терминал в Усть-Луге: основные новости
- В ночь на 21 января беспилотники атаковали морской торговый порт в Ленинградской области. Местные СМИ уточняют, что завод по переработке стабильного газового конденсата "Новатек" расположен в прибрежной зоне рядом со специализированным терминалом. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что пострадавших при пожаре нет. При этом причину возгорания он называть не стал.
- Ночь против 21 января для оккупантов была неспокойной, а над Санкт-Петербургом даже закрывали небо. Об этом говорят сообщения в российских телеграм-каналах. Хотя официально местные власти не заявляли о закрытии неба, однако рейсы в Санкт-Петербург задерживались по "неизвестным причинам",
- На нефтеперерабатывающем заводе в поселке Усть-Луга сообщалось о мощном пожаре. Большинство акций принадлежат двум подсанкционным олигархам, один из них близко дружит с Путиным. Так, это завод принадлежит компании "Новатек", основные владельцы которой российские олигархи – Геннадий Тимченко и Леонид Михельсон.