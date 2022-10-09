В Сумской области российский беспилотник атаковал человека возле магазина

Российские оккупанты продолжают использовать беспилотники для своих террористических атак. В частности, 9 октября они убили человека с помощью БпЛА.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко. Заметим, что для атак захватчики часто используют иранские дроны, которые российская армия маркирует как Герань-2.

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Оккупанты атаковали беспилотником магазин

Тимошенко рассказал, что в результате атаки вражеского беспилотника 9 октября погиб человек.

Беспилотник принес смерть прямо возле магазина в Мироновской ОТО. Террористы, изверги и убийцы – так о россиянах должны знать во всем мире!

– подчеркнул заместитель руководителя ОП.

Тимошенко не рассказал, какой именно дрон использовали захватчики. Однако, по всей вероятности, он мог быть иранского производства. Именно Shahed-136 в последнее время оккупанты привлекают к своим террористическим атакам.

Что известно об иранских дронах БпЛА Shahed-136 предназначены для поражения целей на дальнем расстоянии, по разным данным от 200 до 900 километров. Такие дроны большей частью запускают парами из установки, замаскированной под грузовик или вагон поезда. При полете двигатель беспилотника издает характерный звук – шумит, как мопед или бензопила. Поэтому, услышав его, стоит спрятаться в безопасное место.

Как Россия применяет иранские дроны: коротко

Украинские защитники постепенно адаптируются к иранским дронам Shahed-136. Их уже сбивали как из стрелкового оружия, так и из истребителей и ЗРК.

Только на Юге уже приземлили около 50 беспилотников иранского производства.

Специалисты уверяют, что эти дроны не способны изменить ситуацию на фронте. Однако они угрожают гражданским – оккупанты могут применять их для реализации своих террористических намерений.

В частности, ночью 5 октября россияне атаковали дронами-камикадзе Белую Церковь. В городе зафиксировали 6 попаданий. В результате "прилетов" вспыхнул масштабный пожар.

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