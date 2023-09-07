Оккупанты в панике бегут в укрытие: в Ростове сообщили о еще двух БПЛА

Под утро в Ростове-на-Дону опять было очень неспокойно. Там в небе увидели снова какие-то дроны, что не на шутку напугало местных.

Как сообщают РосСМИ, над Ростовом увидели еще два дрона. Поэтому горожане активно начали бежать к укрытиям, что можно увидеть на видео, выложенном в сети.

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Всех погнали к укрытию

Находящиеся на месте журналисты рассказали о ситуации в Ростове. Говорят, во время полета дронов там прозвучала команда "Все в укрытие". Правда, говорят, что неизвестно, что там происходит.

В Ростове жители побежали к укрытиям из-за атаки дронов: смотрите видео

На видео можно увидеть, как испуганные люди бегут. Они трогаются в укрытие, потому что уже знают, что "сбитые дроны" также причиняют немало бед.

Обратим внимание, что россияне жаловались также на дрон над Брянской областью. Губернатор Александр Богомаз похвастался, что беспилотник якобы удалось сбить над областью. И нет ни пострадавших, ни разрушений.

Жители Ростова этой ночью не спали

Российские СМИ несколькими часами ранее сообщили о взрывах. Мол, их слышали вблизи штаба Южного военного округа. Также рассказывают, что там загорелся автомобиль. Правда, в тот момент не сообщалось, что стало причиной.

В ростовских пабликах пишут, что было 3 взрыва. Их слышали местные жители по всем районам. Собственно, один раздался вблизи штаба. Говорят, он был сильным. Другие прозвучали дальше и, говорят, не были столь громкими. Схожи они были либо на ПВО либо фейерверк. После этого в припаркованных авто заревели сигнализации.

Но это еще не всё. Над Ростовом поднялся дым, а также вспыхнул пожар. К месту происшествия немедленно отправилась экстренная служба.

По одной из версий, якобы взорвался заминированный автомобиль. Да, тот самый, который будто загорелся. Позже появилась информация о том, что слышали звуки беспилотника перед взрывом. И что именно дрон разбудил местных.

Конечно, что басню о дроне подхватил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он заявлял, что якобы удалось сбить два беспилотника. Мол, один упал за городом, а другой – в самом центре на Пушкинской.

Отчитался, что в результате этого пострадали несколько автомобилей, а также мужчина. Правда, последний от госпитализации отказался. Очевидцы говорят, что в одном из домов выбило окна. В общей сложности повреждены три дома, а на месте продолжались следственные действия.

Обратим внимание, что этой ночью оккупанты дронами атаковали Одесщину. Собственно, как только у нас были отбои, поступила информация о взрывах в Ростове.