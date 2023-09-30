Удар по Винницкой области и тревога в Румынии: что известно об атаке дронами 30 сентября

В ночь на 30 сентября российские оккупанты в очередной раз терроризировали Украину дронами-камикадзе. В частности, известно о попадании дронов в объект инфраструктуры в Винницкой области.

В общей сложности враг выпустил по Украине четыре десятка ударных БпЛА с одного направления. Все, что известно о ночной террористической атаке россиян собрал 24 канала.

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Ночная атака БПЛА

Около 20:21 29 сентября Воздушные Силы зафиксировали пуск "Шахедов" с полигона Чауда во временно оккупированном Крыму. Это было единственным направлением запуска БПЛА. Сначала тревога начала распространяться на Юге, а впоследствии перекинулась и на другие области.

Уже после полуночи об опасности предупредили в Винницкой, Кировоградской и Черкасской областях. Позже стало известно о взрывах в Винницкой области и работе ПВО в Черкасской области. Отбои начали распространяться по Украине около 02:25.

Сколько дронов сб или

Воздушные Силы сообщили, что ночью удалось ликвидировать 30 из 40 вражеских беспилотников. Половину запущенных дронов уничтожили в Винницкой области, 6 удалось ликвидировать в Одесской области, а еще 4 – в Николаевской области.

Как заявила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк, дроны маневрировали и были направлены по непростым маршрутам. Все это для того, чтобы обойти украинскую ПВО. Россияне имели целью войти не только в южные, но и в центральные регионы Украины.

Враг стремился поразить Подунавье, в частности, припортовую инфраструктуру соответствующего направления. Кроме того, оккупанты пытаются выявить объекты критической и другой важной инфраструктуры Украины, поражение которых может существенно повлиять в том числе на экономику регионов.

Следует добавить, что из-за атаки возникли задержки в некоторых рейсах Укрзализницы. Некоторые поезда опаздывали от 40 минут до 3 часов.

Взрывы на Винницкой области

Ночью 30 сентября около 00:17 появились сообщения о взрывах в Винницкой области. Вероятно, это была работа ПВО. Уже в 01:05 в регионе прогремели повторные взрывы. Мониторинговые каналы сообщили о движении БПЛА в сторону Калиновки.

Как сообщила Калиновская мэрия, ночью враг попал беспилотниками в объект инфраструктуры. На месте возник масштабный пожар. Власти сообщили, что необходимости в эвакуации нет, за исключением непосредственного места попадания. Пожар удалось оперативно ликвидировать. Информация о жертвах атаки не поступала.

Тревога в Румынии

Во время атаки на украинскую инфраструктуру Румыния в очередной раз зафиксировала нарушение воздушного пространства. Известно, что в населённых пунктах Тульча и Галац объявляли воздушную тревогу.

Радиолокационные системы наблюдения румынской армии зафиксировали вероятный несанкционированный вход в воздушное пространство страны, сигнал зафиксировали по пути в город Галац.

– сообщили в Минобороны Румынии.

Местные жители заявили, что видели падение неизвестного объекта на территории страны. Пока правоохранители ищут обломки, район поисков изолировали.