Ночью "Шахеды" долетели до Львовской области: сколько дронов сбили на Западе

Ночью 1 ноября россияне использовали для атаки на Украину два десятка ударных дронов "Шахед" и одну ракету. Несколько беспилотников достигли и запада страны, где по ним сработало ПВО.

Воздушную тревогу объявляли в большинстве регионов страны. В целом над Украиной Воздушные Силы сбили 18 дронов-камикадзе и одну управляемую ракету Х-59.

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"Шахеды" залетели на Запад

В ночь на 1 ноября 2023 года российские оккупанты применили 20 ударных беспилотников типа "Шахед". Воздушное командование "Запад" сообщает, что ночью на западном направлении удалось сбили три вражеских дрона. В общей сложности удалось ликвидировать 18 вражеских беспилотников из 20 запущенных и одну Х-59.

В частности, Воздушные Силы сообщали о нарушении воздушного пространства Львовской области. Угрозу там объявили около 3 часов ночи. Предварительно предупреждали о движении "Шахедов" через Золочевский район. Попытки сбить БпЛА фиксировали и в других западных областях, в частности, в Хмельницкой области.

Сегодня ночью во время воздушных тревог работали силы ПВО. Пострадавших и разрушений нет,

– сообщили в Хмельницкой ОВА.

БпЛА летели с юго-восточного направления – местом запуска был Приморско-Ахтарск, Россия. Работа по дронам велась зенитчиками по маршруту следования.

Что известно о ночной атаке