Ночью "Шахеды" долетели до Львовской области: сколько дронов сбили на Западе
Источник:Воздушное командование "Запад"
Ночью 1 ноября россияне использовали для атаки на Украину два десятка ударных дронов "Шахед" и одну ракету. Несколько беспилотников достигли и запада страны, где по ним сработало ПВО.
Воздушную тревогу объявляли в большинстве регионов страны. В целом над Украиной Воздушные Силы сбили 18 дронов-камикадзе и одну управляемую ракету Х-59.
Смотрите также Гибрид "Шахеда" и "Ланцета": чем опасен для Украины новый российский дрон "Италмас"
"Шахеды" залетели на Запад
В ночь на 1 ноября 2023 года российские оккупанты применили 20 ударных беспилотников типа "Шахед". Воздушное командование "Запад" сообщает, что ночью на западном направлении удалось сбили три вражеских дрона. В общей сложности удалось ликвидировать 18 вражеских беспилотников из 20 запущенных и одну Х-59.
В частности, Воздушные Силы сообщали о нарушении воздушного пространства Львовской области. Угрозу там объявили около 3 часов ночи. Предварительно предупреждали о движении "Шахедов" через Золочевский район. Попытки сбить БпЛА фиксировали и в других западных областях, в частности, в Хмельницкой области.
Сегодня ночью во время воздушных тревог работали силы ПВО. Пострадавших и разрушений нет,
– сообщили в Хмельницкой ОВА.
БпЛА летели с юго-восточного направления – местом запуска был Приморско-Ахтарск, Россия. Работа по дронам велась зенитчиками по маршруту следования.
Что известно о ночной атаке
- После оглашения тревоги взрывы слышали в Полтавской и Хмельницкой областях. Враг пытался нанести удар по объектам критической инфраструктуры и военным объектам.
- К сожалению, российский беспилотник попал по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге Полтавской области. Возник пожар, его уже удалось локализовать – власти сообщили, что все под контролем. Люди не пострадали.
- Взрывы также звучали в Хмельницкой области, которые оказались работой ПВО В воздушных силах предупреждали об угрозе атаки для города Староконстантинов.