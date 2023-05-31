"Не надо цацкаться и церемониться": Кадыров грозится отомстить за атаку дронов на Москву

В России не прекращается истерика из-за атаки неизвестными беспилотниками по Москве и области. К маразматическим заявлениям о мести присоединился и Рамзан Кадыров.

Так называемый глава Чечни на своей странице в сети призвал "не церемониться" и отомстить за атаку дронов на Москву. Традиционно, Кадыров начал истерить из-за якобы "террористических методов", сообщает 24 Канал.

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Кадыров цинично призывал к мести

Кремлевский прихвостень присоединился к истерии, которая началась в Москве из-за атаки беспилотниками. Кадыров начал заявлять, что якобы столицу России нет смысла атаковать – ни тактического, ни стратегического, ни психологического. Он начал цинично заявлять о "террористических методах", хотя о совершении сотен преступлений "кадыровцами" молчит. По наработанной "методичке" Кадыров долго безосновательно обвинял Киев в "терроризме", хотя в Офисе Президента неоднократно подчеркнули, что Украина не причастна к атаке беспилотниками.

После этого Кадыров начал угрожать "жестокой местью", к которой якобы уже готовятся.

Меры реагирования на подобные попытки атаковать должны быть жестоки. Мы защищаем наших граждан, и здесь не надо цацкаться и церемониться. Скоро покажем в зоне СВО, что такое месть в полном смысле слова,

– цинично заявил Кадыров.

Однако в своей истерике Кадыров сделал любопытное заявление – он предложил ввести военное положение якобы для борьбы с "терроризмом". Более того, он начал угрожать странам Европы. В привычном стиле Кадыров стал пугать их, что якобы "Россия может постучаться в дверь и к ним".

"По моему мнению, так необходимо объявить военное положение в России, использовать все предназначенные для этого боевые ресурсы, чтобы вместе сместить всю эту террористическую ячейку", – заявил маразматически Кадыров.

Кадыров и его маразматические заявления