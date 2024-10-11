Россия атаковала "Шахедами", в столице и пригороде раздавались взрывы: хронология 961 дня войны
В Украине начались 961 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Силы обороны продолжают отражать атаки на всех направлениях фронта и наносить врагу потери. При этом страна-террорист атакует мирные города дронами и ракетами.
Этой ночью россияне снова запускали БПЛА, в столице раздавались взрывы. О главных событиях дня, ситуацию на фронте, последствия обстрелов по состоянию на 11 октября, информирует 24 Канал.
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В КГВА рассказали, что дроны заходили на Киев с разных направлений. Воздушная тревога в городе продолжалась более 3 часов. Силами и средствами ПВО уничтожены все вражеские БпЛА, которые угрожали столице. В Киевской области еще ведется боевая работа против остальных запущенных БпЛА врага. Поэтому, в Киеве могут объявить повторную тревогу. В Институте изучения войны (ISW) считают, что украинские удары по объектам на территории России могут повлиять на наступательные операции на всей территории боевых действий в Украине. Отмечают, что в сентябре 2024 года украинские войска нанесли удары по складам боеприпасов "Октябрьский", "Торопец" в Тверской области и "Тихорецк" в Краснодарском крае, а 8 октября – по российской базе хранения ракет и боеприпасов в Карачеве Брянской области, что привело к уничтожению десятков зданий для хранения боеприпасов, железнодорожных вагонов и, вероятно, значительного количества боеприпасов, ракет и беспилотников. В Киеве утром 11 октября прогремели взрывы. Предварительно, противовоздушная оборона работала по российскому ударному беспилотнику, который пытался атаковать столицу. Российские вражеские войска продавили левый фланг Курской группировки Сил обороны Украины, сообщает DeepState. Противник пытается закрепиться в районе населенных пунктов Новоивановка и Зеленый Шлях. В ночь на пятницу, 11 октября, оккупанты запустили несколько групп "Шахедов". В ряде областей объявили воздушную тревогу, которая продолжалась всю ночь. Ночью и утром в Киевской области раздавались взрывы. Громко было и в Черкассах.
Над Киевом сбили все дроны
Последствия украинских ударов по складам боеприпасов в России
В Киеве взрывы
На Курщине враг продавил левый фланг Сил обороны
Атака "Шахедами"
В КГВА рассказали, что дроны заходили на Киев с разных направлений. Воздушная тревога в городе продолжалась более 3 часов. Силами и средствами ПВО уничтожены все вражеские БпЛА, которые угрожали столице.
В Киевской области еще ведется боевая работа против остальных запущенных БпЛА врага. Поэтому, в Киеве могут объявить повторную тревогу.
В Институте изучения войны (ISW) считают, что украинские удары по объектам на территории России могут повлиять на наступательные операции на всей территории боевых действий в Украине.
Отмечают, что в сентябре 2024 года украинские войска нанесли удары по складам боеприпасов "Октябрьский", "Торопец" в Тверской области и "Тихорецк" в Краснодарском крае, а 8 октября – по российской базе хранения ракет и боеприпасов в Карачеве Брянской области, что привело к уничтожению десятков зданий для хранения боеприпасов, железнодорожных вагонов и, вероятно, значительного количества боеприпасов, ракет и беспилотников.
В Киеве утром 11 октября прогремели взрывы. Предварительно, противовоздушная оборона работала по российскому ударному беспилотнику, который пытался атаковать столицу.
Российские вражеские войска продавили левый фланг Курской группировки Сил обороны Украины, сообщает DeepState. Противник пытается закрепиться в районе населенных пунктов Новоивановка и Зеленый Шлях.
В ночь на пятницу, 11 октября, оккупанты запустили несколько групп "Шахедов". В ряде областей объявили воздушную тревогу, которая продолжалась всю ночь. Ночью и утром в Киевской области раздавались взрывы. Громко было и в Черкассах.