Россия атаковала "Шахедами", в столице и пригороде раздавались взрывы: хронология 961 дня войны

В Украине начались 961 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Силы обороны продолжают отражать атаки на всех направлениях фронта и наносить врагу потери. При этом страна-террорист атакует мирные города дронами и ракетами.

Этой ночью россияне снова запускали БПЛА, в столице раздавались взрывы. О главных событиях дня, ситуацию на фронте, последствия обстрелов по состоянию на 11 октября, информирует 24 Канал.

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