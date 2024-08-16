Ночная атака дронами-камикадзе, взрывы в Крыму: хронология 905 дня войны

16 августа 2024, 06:30
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Автор: София Рожик

Продолжается 905 день войны России против Украины. Враг продолжает терроризировать мирные украинские города и наступать на фронте, впрочем, ВСУ дают достойный отпор.

О ночной атаке дронами-камикадзе, мощных взрывах в оккупированном Крыму и других важных событиях войны, дипломатических победах, потерях противника читайте в материале 24 Канала.

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06:25, 16 августа

Ночью Крым обильно покрыл "хлопок"

Временно оккупированный Россией Крым ночью 16 августа подвергся воздушной атаке. Об этом свидетельствуют многочисленные сообщения местных сообществ и российской так называемой "власти".

Громко было в Севастополе, Симферополе, Феодосии, Керчи и в других локациях. Самое яркое было в районе паромной переправы возле Крымского моста.

В оккупационной власти заявляли, что "отражают налет украинских беспилотников".

06:23, 16 августа

В Киеве ночью раздавались взрывы

В 00:15 в Киевской ОГА сообщили о движении ударных БпЛА в направлении города.

Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности,
– отметили в сообщении.

Информацию о взрывах в столице и работу ПВО также в 00:19 подтвердил городской голова Киева Виталий Кличко.

Утром в КВМА рассказали, что предварительно обошлось без разрушений и пострадавших.