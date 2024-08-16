Ночная атака дронами-камикадзе, взрывы в Крыму: хронология 905 дня войны
Продолжается 905 день войны России против Украины. Враг продолжает терроризировать мирные украинские города и наступать на фронте, впрочем, ВСУ дают достойный отпор.
О ночной атаке дронами-камикадзе, мощных взрывах в оккупированном Крыму и других важных событиях войны, дипломатических победах, потерях противника читайте в материале 24 Канала.
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Временно оккупированный Россией Крым ночью 16 августа подвергся воздушной атаке. Об этом свидетельствуют многочисленные сообщения местных сообществ и российской так называемой "власти". Громко было в Севастополе, Симферополе, Феодосии, Керчи и в других локациях. Самое яркое было в районе паромной переправы возле Крымского моста. В оккупационной власти заявляли, что "отражают налет украинских беспилотников". В 00:15 в Киевской ОГА сообщили о движении ударных БпЛА в направлении города. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности, Информацию о взрывах в столице и работу ПВО также в 00:19 подтвердил городской голова Киева Виталий Кличко. Утром в КВМА рассказали, что предварительно обошлось без разрушений и пострадавших.
Ночью Крым обильно покрыл "хлопок"
В Киеве ночью раздавались взрывы
– отметили в сообщении.
Временно оккупированный Россией Крым ночью 16 августа подвергся воздушной атаке. Об этом свидетельствуют многочисленные сообщения местных сообществ и российской так называемой "власти".
Громко было в Севастополе, Симферополе, Феодосии, Керчи и в других локациях. Самое яркое было в районе паромной переправы возле Крымского моста.
В оккупационной власти заявляли, что "отражают налет украинских беспилотников".
В 00:15 в Киевской ОГА сообщили о движении ударных БпЛА в направлении города.
Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности,
Информацию о взрывах в столице и работу ПВО также в 00:19 подтвердил городской голова Киева Виталий Кличко.
Утром в КВМА рассказали, что предварительно обошлось без разрушений и пострадавших.