Ночная атака дронами-камикадзе, взрывы в Крыму: хронология 905 дня войны

Продолжается 905 день войны России против Украины. Враг продолжает терроризировать мирные украинские города и наступать на фронте, впрочем, ВСУ дают достойный отпор.

О ночной атаке дронами-камикадзе, мощных взрывах в оккупированном Крыму и других важных событиях войны, дипломатических победах, потерях противника читайте в материале 24 Канала.

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