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24 Канал Новости Украины Враг запускает по Украине ракеты "Шахед", тревога дошла до Киева: где существует угроза атаки
1 июля, 19:54
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Враг запускает по Украине "Шахеды", тревога дошла до Киева: где существует угроза атаки

Татьяна Бабич

Российские войска продолжают терроризировать Украину, запуская беспилотники. В связи с этим в ряде регионов объявлена воздушная тревога.

Ситуацию в украинском воздушном пространстве отслеживают Воздушные силы ВСУ. 24 Канал собрал самую важную информацию об угрозе вражеских ударов.

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Что известно об атаке?

Призываем вас не пренебрегать собственной безопасностью и оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Обратите внимание! Оперативную информацию о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в Telegram-канале 24 Канала.

Отслеживайте движение дронов с помощью карты

 

19:54, 01 июля

Реактивные БПЛА в Бориспольском районе, следуют в сторону Киева.

19:53, 01 июля

Тревога в Киеве.

19:47, 01 июля

БПЛА, следующий курсом на Кременчуг с востока.

19:44, 01 июля

Отбой тревоги в Киеве.

19:41, 01 июля

Тревога в Киеве.

19:35, 01 июля

БПЛА в районе Переяслава в направлении Киева.

19:32, 01 июля

Ударные БПЛА на Харьков с юга и запада.

19:30, 01 июля

Ударные БПЛА на Кривой Рог с юга.

19:27, 01 июля

БПЛА на западе Сумской области, направляется в Черниговскую область по западному курсу.

БПЛА на севере Черниговской области, направляется в Киевскую область.

БПЛА в Полтавской области курсом на Полтаву с севера и на Кременчуг с востока.

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