Враг запускает по Украине "Шахеды", тревога дошла до Киева: где существует угроза атаки
Российские войска продолжают терроризировать Украину, запуская беспилотники. В связи с этим в ряде регионов объявлена воздушная тревога.
Ситуацию в украинском воздушном пространстве отслеживают Воздушные силы ВСУ. 24 Канал собрал самую важную информацию об угрозе вражеских ударов.
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Что известно об атаке?
Призываем вас не пренебрегать собственной безопасностью и оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
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Отслеживайте движение дронов с помощью карты
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Реактивные БПЛА в Бориспольском районе, следуют в сторону Киева.
Тревога в Киеве.
БПЛА, следующий курсом на Кременчуг с востока.
Отбой тревоги в Киеве.
Тревога в Киеве.
БПЛА в районе Переяслава в направлении Киева.
Ударные БПЛА на Харьков с юга и запада.
Ударные БПЛА на Кривой Рог с юга.
БПЛА на западе Сумской области, направляется в Черниговскую область по западному курсу.
БПЛА на севере Черниговской области, направляется в Киевскую область.
БПЛА в Полтавской области курсом на Полтаву с севера и на Кременчуг с востока.