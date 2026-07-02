Ударные дроны вновь нацелились на украинские города: где существует угроза атаки

Вражеская армия непрерывно обстреливает города Украины. Новая волна ударных дронов приближается с разных направлений, в связи с чем в ряде регионов объявлена воздушная тревога.

Ситуацию в украинском воздушном пространстве отслеживают Воздушные силы ВСУ. Об угрозе передвижения российских БПЛА сообщают также мониторинговые сообщества. 24 Канал собрал самую актуальную на данный момент информацию.

Смотрите также : Россия атаковала Запорожье: дрон врезался прямо в спорткомплекс, среди раненых – 4 ребенка

Что известно об атаке?

В случае объявления тревоги в вашем регионе будьте внимательны и осторожны. Призываем вас не пренебрегать собственной безопасностью. Движение вражеских целей можно отслеживать с помощью интерактивной онлайн-карты.

Обратите внимание! Оперативную информацию о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в Telegram-канале 24 Канал.

Где объявлена тревога: смотрите на карте