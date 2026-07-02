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24 Канал Новости Украины Ударные дроны вновь нацелились на украинские города: где существует угроза атаки
2 июля, 22:04
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Ударные дроны вновь нацелились на украинские города: где существует угроза атаки

Татьяна Бабич

Вражеская армия непрерывно обстреливает города Украины. Новая волна ударных дронов приближается с разных направлений, в связи с чем в ряде регионов объявлена воздушная тревога.

Ситуацию в украинском воздушном пространстве отслеживают Воздушные силы ВСУ. Об угрозе передвижения российских БПЛА сообщают также мониторинговые сообщества. 24 Канал собрал самую актуальную на данный момент информацию.

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Что известно об атаке?

В случае объявления тревоги в вашем регионе будьте внимательны и осторожны. Призываем вас не пренебрегать собственной безопасностью. Движение вражеских целей можно отслеживать с помощью интерактивной онлайн-карты.

Обратите внимание! Оперативную информацию о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в Telegram-канале 24 Канал.

Где объявлена тревога: смотрите на карте

 

21:44, 02 июля

Несколько групп БПЛА на границе Донецкой и Харьковской областей в направлении Барвинково.

21:23, 02 июля

КАБы в Сумскую и Донецкую области!

20:45, 02 июля

19:50, 02 июля

Группа БПЛА направляется в Николаевскую область с юга.

19:47, 02 июля

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Воздушная тревога
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