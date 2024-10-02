Жители Сумщины остались без света после ночной атаки "Шахедов" по энергообъектам

В ночь на 2 октября оккупанты применили по Украине "Шахеды". Под ударом, в частности, оказались энергетические объекты Сумщины.

Ночью силы ПВО, к сожалению, смогли сбить меньше половины вражеских дронов – 11 из 32.

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Шостка – без света

Утром в Сумской ОВА сообщили, что враг нанес авиационный удар, применив "Шахеды" по объектам критической инфраструктуры Шосткинского района. Предварительно, в результате атаки россиян обесточено Шосткинскую, Глуховскую, Ямпольскую территориальные общины.

Отдельно объявление сделали в "Сумыоблэнерго". Там отметили, что в результате атаки россиян на энергетические объекты Сумщины 1 октября в 21:49 было обесточено более 86 тысяч точек учета потребителей в Шосткинском районе. По состоянию на утро 2 октября временно без электроэнергии остаются более 82 тысяч потребителей в этом районе.

Всего в результате военной агрессии России против Украины по состоянию на утро 2 октября почти 90 тысяч потребителей по всей Сумской области временно без электроэнергии.

К слову, российская армия атаковала беспилотниками и Одесскую область, повредив припортовые и пограничные объекты в Измаильском районе. Были ранены два водителя грузовиков, один из которых является гражданином Турции.