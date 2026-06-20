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24 Канал Новости Украины "Шахеды" вновь нацелились на Украину: где существует угроза удара
20 июня, 16:58
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"Шахеды" вновь нацелились на Украину: где существует угроза удара

Татьяна Бабич

Вражеские войска по-прежнему продолжают наносить удары по Украине. В связи с угрозой со стороны дронов во многих областях объявлена воздушная тревога.

Ситуацию в небе над Украиной отслеживают Воздушные силы ВСУ. О потенциальных угрозах сообщают и мониторинговые сообщества. 24 Канал собрал всю известную на данный момент информацию.

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Что известно об атаке?

Призываем вас соблюдать правила безопасности и находиться в укрытиях в случае объявления тревоги в вашем регионе. Отслеживайте движение воздушных целей с помощью интерактивной онлайн-карты.

Где объявлена тревога: смотрите на карте

 

16:49, 20 июня

Пуски КАБ по Харьковской области со стороны востока.

16:38, 20 июня

В Запорожье действует система ПВО.

До отбоя оставайтесь в безопасных местах,
– написал глава ОГА.

16:30, 20 июня

Ударные БПЛА на Харьков с севера и востока.

16:29, 20 июня

Ударный БПЛА из Сумской области в Черниговскую область по западному курсу.

16:28, 20 июня

Ударный БПЛА из Киевской области в направлении Житомирской области по западному курсу.

Связанные темы:

Дроны Атака дронами-камикадзе
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