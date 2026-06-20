"Шахеды" вновь нацелились на Украину: где существует угроза удара
Вражеские войска по-прежнему продолжают наносить удары по Украине. В связи с угрозой со стороны дронов во многих областях объявлена воздушная тревога.
Ситуацию в небе над Украиной отслеживают Воздушные силы ВСУ. О потенциальных угрозах сообщают и мониторинговые сообщества. 24 Канал собрал всю известную на данный момент информацию.
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Что известно об атаке?
Призываем вас соблюдать правила безопасности и находиться в укрытиях в случае объявления тревоги в вашем регионе. Отслеживайте движение воздушных целей с помощью интерактивной онлайн-карты.
Где объявлена тревога: смотрите на карте
Пуски КАБ по Харьковской области со стороны востока. В Запорожье действует система ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах, Ударные БПЛА на Харьков с севера и востока. Ударный БПЛА из Сумской области в Черниговскую область по западному курсу. Ударный БПЛА из Киевской области в направлении Житомирской области по западному курсу.
– написал глава ОГА.
Пуски КАБ по Харьковской области со стороны востока.
В Запорожье действует система ПВО.
До отбоя оставайтесь в безопасных местах,
Ударные БПЛА на Харьков с севера и востока.
Ударный БПЛА из Сумской области в Черниговскую область по западному курсу.
Ударный БПЛА из Киевской области в направлении Житомирской области по западному курсу.