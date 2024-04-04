Оккупанты в очередной раз ударили по Украине "Шахедами". Военные объяснили, почему удалось сбить только половину вражеских беспилотников.

Ночью 4 апреля враг запустил по Харьковской области 20 дронов. Силы ПВО смогли уничтожить 11 из них. В эфире телемарафона представитель Воздушных Сил Илья Евлаш рассказал, в чем была сложность работы ПВО этой ночью, передает 24 Канал.

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Хитрая тактика россиян

По словам Евлаша, Харьковскую область атаковали две группы ударных беспилотников с разных направлений.

Сначала после полуночи группа из 10 БПЛА залетела на Харьковщину с территории России и направилась непосредственно в направлении областного центра. Несколько позже из Николаевщины вылетела другая группа "Шахедов", которая через ряд областей тоже двигалась на Харьковщину.

К сожалению, из-за близкого расстояния до границы с Россией первой группы беспилотников, не удалось сбить все вражеские цели,

– подчеркнул спикер.

Евлаш отметил, что враг продолжает бить по мирным городам Украины разными видами вооружения для усиления морально-психологического давления на население. Оккупанты намеренно наносят удары именно по гражданской инфраструктуре.

Отдельно военный отметил, что Украина очень нуждается в дополнительных системах Patriot, которые успешно зарекомендовали себя даже в борьбе с баллистикой.

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