Дроны нацелились на ряд городов Украины: где существует угроза обстрела
Вражеские войска в очередной раз запускают ударные беспилотники по украинским городам и селам. В связи с этим в ряде регионов объявлена воздушная тревога.
Ситуацию в небе над Украиной отслеживают Воздушные силы ВСУ. О потенциальных угрозах сообщают также мониторинговые сообщества. 24 Канал собрал самую важную информацию на данный момент.
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Что известно об атаке?
Призываем вас не пренебрегать собственной безопасностью и оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Отслеживайте движение вражеских целей с помощью интерактивной онлайн-карты.
Где объявлена тревога: смотрите на карте
КАБы в Днепропетровскую область. В Запорожье прогремел взрыв. БПЛА, следующий курсом на Кривой Рог с юга. Новые группы БПЛА пролетают мимо Конотопа (Сумская область) в направлении Черниговской области. БПЛА из Черниговской области пролетел мимо Дихтярей в Полтавскую область. Группы БПЛА пролетают мимо Конотопа в направлении Черниговской области. Группы БПЛА в направлении Конотопа.
КАБы в Днепропетровскую область.
В Запорожье прогремел взрыв.
БПЛА, следующий курсом на Кривой Рог с юга.
Новые группы БПЛА пролетают мимо Конотопа (Сумская область) в направлении Черниговской области.
БПЛА из Черниговской области пролетел мимо Дихтярей в Полтавскую область.
Группы БПЛА пролетают мимо Конотопа в направлении Черниговской области.
Группы БПЛА в направлении Конотопа.