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24 Канал Новости Украины Дроны нацелились на ряд городов Украины: где существует угроза обстрела
5 июля, 21:14
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Дроны нацелились на ряд городов Украины: где существует угроза обстрела

Татьяна Бабич

Вражеские войска в очередной раз запускают ударные беспилотники по украинским городам и селам. В связи с этим в ряде регионов объявлена воздушная тревога.

Ситуацию в небе над Украиной отслеживают Воздушные силы ВСУ. О потенциальных угрозах сообщают также мониторинговые сообщества. 24 Канал собрал самую важную информацию на данный момент.

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Что известно об атаке?

Призываем вас не пренебрегать собственной безопасностью и оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Отслеживайте движение вражеских целей с помощью интерактивной онлайн-карты.

Где объявлена тревога: смотрите на карте

 

21:50, 05 июля

КАБы в Днепропетровскую область.

21:34, 05 июля

В Запорожье прогремел взрыв.

21:08, 05 июля

20:59, 05 июля

БПЛА, следующий курсом на Кривой Рог с юга.

20:55, 05 июля

Новые группы БПЛА пролетают мимо Конотопа (Сумская область) в направлении Черниговской области.

20:26, 05 июля

БПЛА из Черниговской области пролетел мимо Дихтярей в Полтавскую область.

20:18, 05 июля

19:51, 05 июля

19:34, 05 июля

19:32, 05 июля

Группы БПЛА пролетают мимо Конотопа в направлении Черниговской области.

19:09, 05 июля

Группы БПЛА в направлении Конотопа.

Связанные темы:

Дроны Воздушные силы ВСУ
Воздушная тревога Атака дронами-камикадзе