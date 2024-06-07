На Киевщине был пожар на промышленном объекте: враг атаковал область "Шахедами" и ракетами

7 июня 2024, 06:26
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Источник:

Киевская областная военная администрация

Россия снова атаковала Украину дронами и ракетами. В частности, пишут о том, что много ударных дронов-камикадзе типа "Шахед" летели на Белую Церковь.

В течение всей ночи на 7 июня враг атаковал Киевскую область БпЛА и ракетами. Тревога продолжалась 4 часа.

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В Киевской области вспыхнул пожар

В регионе работали силы противовоздушной обороны. Кроме этого, в результате воздушной атаки произошел пожар на одном из промышленных объектов в области.

К счастью, обошлось без пострадавших.

По состоянию на 5:50 ликвидация последствий пожара продолжалась. Все оперативные службы работают.

В Киевской областной военной администрации призвали местных спускаться в укрытие во время воздушных тревог или хотя бы пользоваться правилом двух стен. Помните, обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не пренебрегайте собственной безопасностью.

На Староконстантинов летели дроны и ракеты

  • Во время всеукраинской воздушной тревоги враг нанес удар по Хмельницкой области. Взрывы слышали вблизи Староконстантинова, который уже не раз был атакован российскими военными с неба.
  • Российские дроны-камикадзе, среди прочего, атаковали Хмельницкую область, в частности Староконстантинов, куда враг постоянно пытается попасть хоть чем-то.
  • После этого туда же направили и крылатые ракеты – они летели двумя группами, но их не было очень много. До 04:30, по информации мониторов, Староконстантинов отбился.

Автор: Вікторія Кульженко