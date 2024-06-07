На Киевщине был пожар на промышленном объекте: враг атаковал область "Шахедами" и ракетами

Россия снова атаковала Украину дронами и ракетами. В частности, пишут о том, что много ударных дронов-камикадзе типа "Шахед" летели на Белую Церковь.

В течение всей ночи на 7 июня враг атаковал Киевскую область БпЛА и ракетами. Тревога продолжалась 4 часа.

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В Киевской области вспыхнул пожар

В регионе работали силы противовоздушной обороны. Кроме этого, в результате воздушной атаки произошел пожар на одном из промышленных объектов в области.



К счастью, обошлось без пострадавших.

По состоянию на 5:50 ликвидация последствий пожара продолжалась. Все оперативные службы работают.

В Киевской областной военной администрации призвали местных спускаться в укрытие во время воздушных тревог или хотя бы пользоваться правилом двух стен. Помните, обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не пренебрегайте собственной безопасностью.

На Староконстантинов летели дроны и ракеты