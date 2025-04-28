Завод уже останавливал работу: в ЦПД сказали, что производит Россия на "Кремний-Эл" в Брянске

Завод "Кремний-Эл", который в ночь на 28 апреля атаковали неизвестные дроны, производит электронику для военных нужд России. За время войны это уже пятая атака на завод.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

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По российскому заводу снова ударили БпЛА

В Брянске неизвестные дроны снова атаковали завод "Кремний-Эл". В городе слышали от 10 до 15 взрывов, раздававшихся неподалеку от предприятия. По заводу уже били с БпЛА, последний раз такая атака была в январе 2025 года. Вследствие этих атак "Кремний-Эл" ранее приостанавливал работу.

На нем производится микроэлектроника для ракетных комплексов, для ЗРК Панцирь, ракет Искандер, а также для РЛС и РЭБ и российских БПЛА,

– сообщил Андрей Коваленко.

Завод вполне может быть весомой целью дронов, ведь он является одним из ключевых предприятий микроэлектронной промышленности России. Именно здесь для оборонной промышленности России производится дискретная продукция – транзисторы, диоды, простейшие модули на их основе, применяемые во всех военных микросхемах.

Микросхемы и компоненты с завода идут на производство ракетных комплексов "Тополь-М", "Булава", ЗРК С-300 и С-400, ЗРК "Панцирь", ракет "Искандер", российских БПЛА, а также в бортовой электронике.

Завод "Кремний-Эл" расположен в 110 километрах от границы с Украиной.

К слову, российское министерство обороны считает, что дроны летели на завод со стороны Украины. Однако ВСУ еще не подтвердили атаку.