Оборонцы успешно уничтожили "Шахеды": как ночью отработала ПВО
- Российская армия атаковала Украину тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 51 ударным беспилотником.
- Силы обороны Украины сбили или подавили дроны на Севере, Юге и Востоке страны.
Ночью 20 декабря российская армия продолжила террор Украины и атаковала тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" с временно оккупированного Крыма. Также враг запустил 51 ударный беспилотник.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.
Сколько целей сбила ПВО 20 декабря?
Россияне запустили три ракеты и дроны типа "Шахед", "Гербера" и дроны других типов. Вооружение летело на Украину из районов Орла, Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска и Шаталово.
Среди 51 беспилотника было около 30 "Шахедов".
Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем и мобильные огневые группы уничтожили 31 вражеский дрон различных типов на Севере, Юге и Востоке страны.
Три баллистические ракеты и 20 БпЛА попали на 15 локациях.
ПВО уничтожила большинство вражеских целей / Инфографика Воздушных Сил ВСУ
Где недавно атаковал враг?
В результате удара по портовой инфраструктуре Одесской области 19 декабря погибли 8 человек, а более 20 получили ранения. На парковке вспыхнули грузовики, также повреждены легковые автомобили.
В результате массированной атаки дронов на Николаев загорелся гараж и автомобиль на территории автогаражного кооператива. Еще несколько зданий и машин получили повреждения. Обошлось без пострадавших.
Днем 19 декабря оккупанты ударили по Запорожью. Там произошли пожары в нескольких жилых домах. Пострадали 7 человек.