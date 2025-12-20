Оборонцы успешно уничтожили "Шахеды": как ночью отработала ПВО

Ночью 20 декабря российская армия продолжила террор Украины и атаковала тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" с временно оккупированного Крыма. Также враг запустил 51 ударный беспилотник.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

Сколько целей сбила ПВО 20 декабря?

Россияне запустили три ракеты и дроны типа "Шахед", "Гербера" и дроны других типов. Вооружение летело на Украину из районов Орла, Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска и Шаталово.

Среди 51 беспилотника было около 30 "Шахедов".

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем и мобильные огневые группы уничтожили 31 вражеский дрон различных типов на Севере, Юге и Востоке страны.

Три баллистические ракеты и 20 БпЛА попали на 15 локациях.



ПВО уничтожила большинство вражеских целей / Инфографика Воздушных Сил ВСУ

Где недавно атаковал враг?