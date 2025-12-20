Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.
Дивіться також "Мінус" російський корабель і не тільки: ЗСУ успішно атакували росіян у Каспійському морі
Скільки цілей збила ППО 20 грудня?
Росіяни запустили три ракети та дрони типу "Шахед", "Гербера" та дрони інших типів. Озброєння летіло на Україну з районів Орла, Курська, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська та Шаталово.
Серед 51 безпілотника було близько 30 "Шахедів".
Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем і мобільні вогневі групи знищили 31 ворожий дрон різних типів на Півночі, Півдні та Сході країни.
Три балістичні ракети та 20 БпЛА влучили на 15 локаціях.
ППО знищила більшість ворожих цілей / Інфографіка Повітряних Сил ЗСУ
Де нещодавно атакував ворог?
Унаслідок удару по портовій інфраструктурі Одещини 19 грудня загинули 8 людей, а понад 20 отримали поранення. На парковці спалахнули вантажівки, також пошкоджені легкові автівки.
Внаслідок масованої атаки дронів на Миколаїв зайнявся гараж та автомобіль на території автогаражного кооперативу. Ще кілька будівель та машин зазнали ушкоджень. Минулося без потерпілих.
Удень 19 грудня окупанти вдарили по Запоріжжю. Там сталися пожежі в кількох житлових будинках. Постраждали 7 людей.