Киев был под большой угрозой, – Жданов о мощной работе ВСУ во время последней атаки дронов

27 марта российские оккупанты нанесли очередной массовый удар с помощью беспилотников Shahed. Украинские силы ПВО смогли разгадать тактику врага и сбили 14 из 15 дронов-камикадзе.

Об этом в эфире 24 Канала заявил военный эксперт Олег Жданов. По его словам, это свидетельствует о том, что Вооруженные Силы быстро учатся противодействовать россиянам.

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Россияне запускали дроны с разными маршрутами

Он отметил, что в предыдущие разы украинские силы ПВО сбивали 50 – 60% воздушных целей. В то же время во время последней атаки, когда враг применил 15 беспилотников типа Shahed, украинские военные сбили 14 из них. Жданов добавил, что россияне перепрограммируют свои беспилотники, чтобы они летели в одну цель разными маршрутами, но этот замысел разгадан.

"12 из них двигались в направлении Киева. То есть столица была под большой угрозой со стороны дронов-камикадзе. Они двигались разными направлениями. Наши Воздушные Силы приспособились к этому и смогли сбить больше беспилотников", – отметил он.

Олег Жданов о ситуации на фронте: смотреть видео

Жданов также отметил, что информация о том, что беспилотники могли запустить со стороны Беларуси, пока не нашла подтверждения ни украинской разведкой, ни белорусскими партизанами.

Это был политический ход

По его словам, сейчас России отчаянно требуется пауза в боевых действиях, чтобы пополнить резервы. Поэтому они постараются атаковать нас с воздуха. Последняя атака – это яркий пример такого политического хода.

"Они уже использовали свой "запас" мобилизованных и плотность линий обороны на фронте начинает снижаться. Россияне не смогут оперативно подготовить резерв для обороны, а Украина будет гораздо быстрее готова к контрнаступлению", – добавил Жданов.

Что известно о последней атаке Shahed