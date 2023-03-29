Про це в ефірі 24 Каналу заявив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, це свідчить про те, що Збройні Сили швидко вчаться протидіяти росіянам.

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Росіяни запускали дрони з різними маршрутами

Він зазначив, що у попередні рази українські сили ППО збивали 50 – 60% повітряних цілей. Водночас під час останньої атаки, коли ворог застосував 15 безпілотників типу Shahed, українські військові збили 14 з них. Жданов додав, що росіяни перепрограмовують свої безпілотники, щоб вони летіли до однієї цілі різними маршрутами, але цей задум розгадано.

"12 з них рухались у напрямку Києва. Тобто столиця була під великою загрозою збоку дронів-камікадзе. Вони рухались різними напрямками. Наші Повітряні Сили пристосувались до цього і змогли збити більше безпілотників", – зазначив він.

Олег Жданов про ситуацію на фронті: дивитись відео

Жданов також наголосив, що інформація про те, що безпілотники могли запустити зі сторони Білорусі наразі не знайшла підтвердження ні українською розвідкою, ні білоруськими партизанами.

Це був політичний хід

За його словами, зараз Росії відчайдушно потрібна пауза у бойових діях, щоб поповнити резерви. Тому вони намагатимуться атакувати нас з повітря. Остання атака – це яскравий приклад такого політичного ходу.

"Вони вже використали свій "запас" мобілізованих і щільність ліній оборони на фронті починає знижуватись. Росіяни не зможуть оперативно підготувати резерв для оборони, а Україна буде набагато швидше готова до контрнаступу", – додав Жданов.

Що відомо про останню атаку Shahed