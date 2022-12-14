Ваши ПВО спасают жизнь, – Подоляк Западу после сбития 13 "шахидов" над Киевом

Утром 14 декабря российские военные совершили массированную атаку дронами-камикадзе по Киевщине. К счастью, их удалось уничтожить силам ПВО.

По этому случаю советник главы ОП Михаил Подоляк поблагодарил международных партнеров. По его словам, установки ПВО, которые они передали, помогли спасти жизнь.

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Все дроны уничтожены в воздухе

Как подчеркнул Михаил Подоляк, 13 дронов-камикадзе, которые выпустили россияне, так и не долетели до своих целей. Их наши военные уничтожили, чем спасли, возможно, не одну жизнь.

Все (беспилотники – 24 канал) были уничтожены еще в воздухе. Это признак мощной работы украинских защитников, но также результат поддержки союзников в последний месяц. Ваши ПВО спасают жизнь, но есть еще много работы,

– подчеркнул Подоляк.

Что известно об атаке дронами Киевщины

Около 06:00 раздалась воздушная тревога в трех областях – Киевской, Винницкой и Житомирской. Тогда же поступила информация о возможной атаке дронами. Правда, было предположение, что их враг выпустил из Беларуси. Вскоре его опровергли, ведь ударные беспилотники летели с Юга вдоль реки Днепр.

К счастью, на этот раз обошлось без прилетов. Все 13 БпЛА врага удалось сбить. В то же время ущерб нанесли обломки этих же дронов, которые разлетались во время их уничтожения.

Известно, что обломки попали в одно административное сооружение. Еще четыре жилых дома получили незначительные повреждения. Всё это в Шевченковском районе Киева. Прошло без пострадавших.

Также известно, что обломок дрона попал в жилой дом в Вишневом Киевской области. Там тоже обошлось без пострадавших.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, почему враг атакует дронами в основном ночью. Оккупанты это делают для того, чтобы усложнить их сбивание средствами ПВО. В темноте их не видно, так что непросто сбить с помощью пулеметов или зенитных пушек.

Госпожа посол США Бриджит Бринк отреагировала на очередную атаку дронами по Украине. Она отметила, что наше государство получит еще больше помощи от Соединенных Штатов, чтобы защитить себя от рук врага.