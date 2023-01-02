Ночная атака дронов на столицу: спасатели показали фото обломков в Деснянском районе
Источник:ГСЧС
Россияне в ночь на 2 января направили на Киев 40 дронов. Часть из них была сбита еще на подлете в область, более 22 – в небе над столицей.
Спасатели показали фото с места взрыва в Деснянском районе столицы. Об очередной террористической российскую атаку на столицу информирует 24 канал.
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Последствия российской атаки в Деснянском районе Киева
Ночью понедельника в Деснянском районе прогремели взрывы. На место вызвали спасателей.
По прибытию бойцы установили, что в результате падения обломков ракеты на проезжую часть, в 9-этажном жилом доме были повреждены балконы и стекла на 3, 4, 6 этажах,
– отметили в ГСЧС.
В одной из квартир на 8 этаже обнаружили 19-летнего парня с порезом ноги. Пострадавшего госпитализировали. Также в ГСЧС рассказали, что привлекли 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а еще 13 бойцов личного состава.
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Что известно об атаке дронов по Киеву
- Воздушную тревогу в Киевской области объявили в 23:39 1 января. Она длилась более четырех часов.
- Оккупанты ударили по столице иранскими дронами "Шахид". Россияне повредили объекты энергетической инфраструктуры.
- В столице снова аварийные отключения света. Кроме того, в результате ночной атаки захватчиков без тока остались объекты теплоснабжения. Так что возможно отсутствие отопления.
- Утром мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что по информации сил ПВО, на столицу шли 40 дронов-камикадзе. 15 из них уничтожили над соседними областями, 3 – в Киевской области и 22 дрона – над городом.
- Ночью замглавы ОП Кирилл Тимошенко уточнил, что в Деснянском районе произошло падение обломков дрона на проезжую часть.