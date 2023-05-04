Путин уже совершил огромное преступление: какими могут быть действия диктатора после "атаки" по Кремлю
В России заявили, что в ночь на 3 мая Украина попыталась "ударить дронами" по Кремлю и пригрозили ответными мерами. Однако Путин сделал уже практически все, что мог, и весь мир видит его ужасающие преступления.
Об этом 24 Каналу сказал политолог Александр Антонюк. В то же время, он отметил, что "атака беспилотниками" по Кремлю испортит настроение оккупантам на 9 мая.
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Помешает ли "атака" по Кремлю параду на 9 мая
Антонюк отметил, что, если учесть, что у Путина есть несколько двойников, то не исключен вариант, что на параде 9 мая могут поставить какой-то "живой манекен" под расстрел. Даже если он подвергнется какой-то атаке и будет ликвидирован, российские пропагандисты все равно могут крутить сюжет о том, как доблестные их врачи спасли жизнь диктатора.
Поэтому, по его мнению, проведению 9 мая в Москве ничего не угрожает, так как парад точно не будет проходить с той помпезностью, как это было до 24 февраля 2022 года, когда у них была техника и авиация. Однако ясно, что там будут усилены меры безопасности.
Но этот символический удар беспилотника по одному из главных флагштоков России – это знак, это предупреждение,
– считает Антонюк.
Это, уверен он, испортит настроение оккупантам на 9 мая. Потому что еще несколько лет назад среднестатистический россиянин даже вообразить не мог, что парад победы будет уже не тот и что могут ударить по Кремлю. То есть, что у них уже не будет скрепных мифов, которыми те жили по меньшей мере 80 лет.
Антонюк предположил, как Путин может отомстить за "атаку" на Кремль: смотрите видео
Как может отомстить Путин
Политолог заметил, что российский диктатор Владимир Путин сделал уже практически все, что мог.
Он совершил большое преступление. Это преступление видит весь цивилизованный мир,
– сказал Антонюк.
Ведь, отметил он, если даже Китай голосует за резолюцию ООН, то это о чем-то говорит. Следовательно, что бы ни сделал Путин – любой его шаг ведет к проигрышу.
Поэтому, добавил политолог, нам, конечно, нужно не игнорировать воздушные тревоги, могут быть разные провокации. В то же время применение Путиным ядерного оружия маловероятно, ведь тот понимает, какими для него могут быть последствия.
Что известно об "атаке дронами" на Кремль 3 мая: главное
- В ночь на 3 мая вблизи Кремля раздались мощные взрывы. В пресс-службе Путина поспешили заявить, что якобы Украина ночью "пыталась нанести удар по Кремлю".
- Спикер президента Сергей Никифоров отреагировал на выдумки России. Он подчеркнул, что Украина не владеет информацией о так называемых ночных атаках на Москву. А такие инциденты назвал "нагнетанием ситуации".
- Госсекретарь США Энтони Блинкен со своей стороны заявил, что видел сообщение об "атаке дронов" на Кремль, однако, не может это подтвердить. Также он добавил, что нужно делить на два все, что говорят в Москве.