Кричат не снимать Крымский мост: оккупантам привиделись БПЛА у аэродрома в Гвардейском

В пока оккупированном Крыму снова "тревожно". Российским захватчикам снова померещилась "атака беспилотников". Агрессор панически взывает, чтобы не снимать Крымский мост.

Пропагандисты заявили, что якобы три "беспилотника" пытались атаковать военный аэродром в оккупированном Крыму. Об этом со ссылкой на телеграмм-каналы и росСМИ пишет 24 Канал.

Смотрите также В Крыму жаркий сезон "хлопка": хронология самых громких взрывов

Захватчики снова жалуются на "дроны"

Оккупанты заявили, что накануне около 15 часов российская ПВО якобы "сбила" два дрона на подлете к аэродрому в Гвардейском, что в Симферопольском районе.

Еще один БПЛА якобы "ликвидировали" средствами РЭБ. Российские захватчики снова обвинили во всем ВСУ.

Уже традиционно пропагандисты заявили, что якобы потерь нет, никто не пострадал, и разрушения не зафиксированы.

Позже писали, что работу Керчинской паромной переправы уже якобы возобновили. В то же время "из соображений безопасности" оккупанты призвали не снимать Крымский мост.

При любой теоретической угрозе с объекта убирают людей и машины... Просьба в таких ситуациях сохранять спокойствие и забыть о своих телефонах. Враг отслеживает чаты и пользуется вашим видео и хайпом,

– истерически написал советник Аксенова Крючков.

Обратите внимание Спецоперация Украины и существенные разрушения: что известно о взрывах на Крымском мосту

Почему на Крымском мосту объявляли тревогу

По словам пропагандистов, поздно вечером 20 июля на мосту снова объявляли тревогу через информацию о якобы надводном беспилотнике. Оккупанты решились объявить отбой только через два часа.

Заметим, что враг не на шутку запаниковал после прогремевших на Крымском мосту взрывов ночью 17 июля.