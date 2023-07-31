Три плохие новости для россиян: последняя атака дронов на Москву будет иметь необратимые последствия
В России снова неспокойно. "Хлопки" в самой столице. 30 июля стало известно об атаке несколькими беспилотниками бизнес-центра "Москва-Сити". И здесь есть три очень плохие новости для россиян.
О них 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Россияне должны "поблагодарить" за это непосредственно Владимира Путина.
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Это только начало
Если беспилотники были действительно посажены системами РЭБ, то теперь для жителей столицы и не только начинается игра в "русскую рулетку". Каждый раз при потенциальной угрозе нужно догадаться, куда же упадет тот или иной дрон.
"Панцири", которые ставили, тоже будут сбивать над крышами домов. В общем, почувствуйте то, что украинцы чувствуют уже давно – это первое,
– подчеркнул Тизенгаузен.
Вторая плохая новость – неэффективность работы ПВО. Данные беспилотники могли таки прилететь туда, куда был проложен их маршрут. А значит, их модификация позволяет проходить системы противодействия и нести в себе мощный заряд.
Борис Тизенгаузен об атаке Москвы дронами: смотреть видео
И третья, еще худшая новость – могут быть готовы такие модификации беспилотников, которые в большом количестве будут атаковать объекты в центре Москвы.
"Это полное погружение в войну, в которую вас (россиян – 24 Канал) привел лидер, которому вы кланяетесь", – резюмировал Тизенгаузен.
Атака "Москвы-Сити" 30 июля: что известно
- Первые взрывы прогремели около трех утра. По сообщениям, под атакой оказалась одна из башен бизнес-центра "Москва-Сити". Так называемое минообороны заявило, что было 3 беспилотника: один сбили, другие – заглушили системами РЭБ. Собственно, они и попали в здание.
- По сообщениям местного мэра, жертв или пострадавших нет. Чего нельзя сказать о панике среди россиян. Была приостановлена работа аэропорта.
- Оказалось, в бизнес-центре "Москва-Сити" находились офисы трех российских министерств: минэкономразвития, минпромторг, минцифры.