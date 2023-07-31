Это неизвестные летательные объекты, – в ГУР прокомментировали последнюю атаку дронов на Москву

30 июля Москву атаковали неизвестные беспилотники. На это уже отреагировали в ГУР МО Украины.

Россия должна быть готова, что боевые действия будут вестись не только на территории нападающего государства, но и на территории страны-агрессорки. Об этом заявил представитель пресс-службы Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Что говорят в ГУР об атаке на Москву

Юсов заявил, что Москву атаковали неизвестные летательные объекты.

Когда государство объявляет несправедливую захватническую войну против другой, оно должно быть готово, что боевые действия будут вестись не на территории государства, на которое нападают, но и на территории страны-захватчика,

– сказал он.

По словам представителя ГУР, это норма и новая реальность, к которой привыкает военно-политическое руководство России и оккупанты. Сейчас и Москва, и другие территории страны-агрессорки находятся в зоне опасности и с ними могут случаться подобные инциденты.

"В то же время российская пропаганда умалчивает это все. Но жители даже самой Москвы понимают, что давно уже по плану ничего не идет", – добавил Юсов.

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