Кремль не может защитить даже свою столицу: в ISW раскрыли неприятную для Путина правду

На протяжении недели Украина во второй раз нанесла масштабный удар по Москве. Этот удар в очередной раз продемонстрировал уязвимость российской противовоздушной обороны и неспособность Кремля полностью защитить собственную столицу.

К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны.

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Что показала украинская атака на Москву 18 июня?

Эксперты отмечают, что рост частоты, масштабов и дальности украинских ударов по хорошо защищенным городам России, в частности Москве и Санкт-Петербургу, свидетельствует о наличии серьезных проблем в системе ПВО страны-агрессора.

Серия ночных ударов Украины смогла нанести значительный ущерб, даже несмотря на то, что российские милблогеры утверждают, будто ПВО достигла высокого уровня перехвата — около 90%. В то же время Украина наращивает свои возможности по использованию БПЛА таким образом, что даже относительно небольшое количество дронов, достигающих своих целей, оказывает значительное влияние,

– говорится в отчете.

В ISW также обратили внимание на сообщения о возможном дефиците российских ракет-перехватчиков. Ранее CBS News со ссылкой на собственные источники сообщило, что Россия сталкивается с нехваткой ракет для систем ПВО С-300, хотя конкретные масштабы проблемы не раскрывались.

По данным собеседников американского издания, из-за западных санкций Россия испытывает трудности с получением ключевых компонентов для ракет С-300, в частности головок самонаведения и модулей управления.

Также сообщается, что российские войска все чаще используют более современные системы ПВО для защиты от ударов, а часть ракет С-300 переоборудовали для атак по наземным целям в Украине.

В то же время источники в СМИ отмечают, что Россия по-прежнему располагает более современными комплексами противовоздушной обороны. Однако аналитики отмечают, что применение Украиной усовершенствованных беспилотников вынуждает российскую армию тратить дорогостоящие ракеты-перехватчики, которые обычно предназначались для борьбы с ракетными угрозами.

"Это, вероятно, истощает российские запасы более совершенных перехватчиков, поскольку запасы ракет С-300 также сокращаются", — подытожили в Институте изучения войны.

Напомним, одной из целей атаки 18 июня на столицу страны-агрессора стал Московский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в 15 километрах от Кремля. Кроме того, в различных районах Москвы фиксировались пожары на промышленных объектах и даже в жилых многоэтажках.

Наблюдатели отмечали, что, помимо украинских дронов, к уничтожению этого стратегического объекта Кремля причастна и российская ПВО.