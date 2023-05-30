Это только тестовый ужас для россиян, – политтехнолог заметил интересные детали в атаке дронов на Москву

Российскую столицу утром 30 мая якобы атаковали 32 беспилотника. Москва оказалась неготова к подобным атакам, ведь в городе даже не раздавался сигнал воздушной тревоги – сразу взрывы.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он добавил, что впервые с начала войны в Украине жители Москвы почувствовали, что такое война.

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По мнению политтехнолога, атаку совершили "добрые силы", которые выступают на стороне Украины. Он обратил внимание на то, что БПЛА были разных типов и летели разными путями.

"Это тестовый полет для того, чтобы понять, как в Москве и области работает система противовоздушной обороны, где она расположена и как ее можно обойти", – сказал Тизенгаузен.

Детали атаки БПЛА на Москву

Интересными были направления полета дронов, ведь одна часть летела на Москву, а другая – на элитные поместья, расположенные на Рублевке и Барвихе. Один из БПЛА не долетел три километра до резиденции кремлевского диктатора Владимира Путина.

Атака беспилотников также подливает масло в огонь по вопросу классового неравенства. Ведь уже сейчас у жителей спальных районов столицы России возникает вопрос, почему Барвиха и Рублевка хорошо прикрыты ПВО, а спальные районы вообще незащищенные.

Кроме того, теперь в России остро встанет вопрос о бомбоубежищах. Пока жители Москвы будут искать укрытие, российские олигархи будут массово вывозить свои семьи. Уже сейчас на Flightradar можно увидеть, как много частных самолетов вылетает из России.

Я считаю, что эта тестовая атака дала ценную информацию для "доброй силы", которые ее осуществляли. Следующая уже будет с учетом местоположений ПВО,

– подытожил политтехнолог.

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Реакция Украины на атаку беспилотников на Кремль: коротко