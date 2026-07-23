Топливный коллапс на носу: в Белгороде дроны сожгли более четверти всех АЗС, – СМИ

В приграничном Белгороде зафиксирована серия ударов беспилотников по топливной инфраструктуре. За несколько дней значительная часть автозаправочных станций получила повреждения.

Об этом сообщает местное издание "Пепел.Белгород".

Какова ситуация вокруг АЗС в Белгороде?

В Белгороде и Белгородской агломерации беспилотники продолжают наносить удары по автозаправочным станциям. За последние несколько дней под атаками оказались более четверти всех АЗС в городе и пригороде.

По данным журналистов, с 19 по 23 июля беспилотники провели 19 атак на 71 автозаправочную станцию. Таким образом, пострадало 26,7% всех АЗС Белгорода и прилегающей агломерации. В результате атак на многих объектах возникли пожары.

Также сообщается о повреждении топливной инфраструктуры, в частности заправочного оборудования. Официальная информация о пострадавших или масштабах ущерба пока не обнародована. В то же время местные СМИ отмечают, что атаки на топливную инфраструктуру региона продолжаются уже несколько дней подряд.



АЗС, пострадавшие от атаки дронов в Белгородской области / Фото с телеграм-канала "Пепел.Белгород"

Напомним, правительство России признало проблемы с дефицитом бензина и дизельного топлива, но заявило, что ситуация якобы постепенно стабилизируется. По словам вице-премьера Александра Новака, этому способствовали запрет на экспорт топлива, увеличение импорта, наращивание производства и перенос ремонтов НПЗ.

Однако в ряде регионов дефицит и очереди на АЗС сохраняются, а власти ищут способы обеспечить их топливом. В частности, Россия пытается не допустить топливного кризиса в Москве, перенаправляя бензин из Сибири и Урала, а также наращивая импорт из Беларуси и Индии.

По данным Reuters, российские нефтяные компании обратились к индийским НПЗ, однако у тех нет достаточных излишков для экспорта. Ранее в Россию уже отправился как минимум один танкер с индийским бензином, но этого недостаточно для покрытия потребностей страны. Наихудшая ситуация сохраняется в оккупированном Крыму, где ввели нормирование топлива и ограничили работу части заведений.