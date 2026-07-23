Про це повідомляє місцеве видання "Пепел.Бєлгород".

Яка ситуація навколо АЗС у Бєлгороді?

У Бєлгороді та Бєлгородській агломерації безпілотники продовжують завдавати ударів по автозаправних станціях. За останні кілька днів під атаками опинилися понад чверть усіх АЗС у місті та передмісті.

За даними журналістів, із 19 до 23 липня безпілотники атакували 19 із 71 автозаправної станції. Таким чином, уражено 26,7% усіх АЗС Бєлгорода та прилеглої агломерації. Унаслідок атак на багатьох об'єктах виникли пожежі.

Також повідомляється про пошкодження паливної інфраструктури, зокрема заправного обладнання. Офіційної інформації про постраждалих чи масштаби збитків наразі не оприлюднено. Водночас місцеві медіа зазначають, що атаки на паливну інфраструктуру регіону тривають уже кілька днів поспіль.



АЗС, які постраждали від атаки дронів у Бєлгородській області / Фото з телеграм-каналу "Пепел.Бєлгород"

Нагадаємо, уряд Росії визнав проблеми з дефіцитом бензину та дизеля, але заявив, що ситуація нібито поступово стабілізується. За словами віцепрем'єра Олександра Новака, цьому сприяли заборона експорту пального, збільшення імпорту, нарощування виробництва та перенесення ремонтів НПЗ.

Проте, у низці регіонів дефіцит і черги на АЗС зберігаються, а влада шукає способи забезпечити їх пальним. Зокрема, Росія намагається не допустити паливної кризи в Москві, перенаправляючи бензин із Сибіру та Уралу, а також нарощуючи імпорт із Білорусі та Індії.

За даними Reuters, російські нафтові компанії звернулися до індійських НПЗ, однак ті не мають достатніх надлишків для експорту. Раніше до Росії вже вирушив щонайменше один танкер з індійським бензином, але цього недостатньо для покриття потреб країни. Найгірша ситуація залишається в окупованому Криму, де запровадили нормування пального та обмежили роботу частини закладів.