В Донецке был поражен мост, в Мариуполе – военная техника, а в Крыму – 6 электроподстанций

Ночью 3 июля дроны массированно атаковали оккупированные территории на востоке. Местные жители сообщали о многочисленных вспышках и взрывах на важных логистических объектах.

Под ударами оказались Донецк, Мариуполь и Бердянск. Об этом сообщают руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко и Telegram-канал "Мариуполь. Сопротивление".

Смотрите также: Украина могла впервые запустить баллистическую ракету по России, – Bloomberg

Что могли поразить ВСУ на оккупированных территориях?

По словам Андрющенко, в Донецке был поражен Петровский мост.

Справка: Петровский мост – это автомобильный мост через реку Кальмиус, соединяющий центральную часть Донецка с Петровским районом. Это одна из важных транспортных переправ в городе.

Серия взрывов прогремела ночью и в Мариуполе. В частности, их зафиксировали на бульваре Шевченко, где российские военные обустроили парковку для своих грузовиков.

Взрывы и пожар в Мариуполе: смотрите видео

В результате попаданий на бульваре вспыхнули сильные пожары. Детонация и густой дым указывали на наличие военного груза. Четыре грузовика были полностью уничтожены.

Дроны провели атаку на Мариуполь: смотрите видео последствий

Что происходило в Мариуполе ночью: смотрите видео

Также по парковке военной автотехники был нанесен удар в Никольском, что в Мариупольском районе. Там возник пожар, который к утру потушили.

Взрывы этой ночью слышали и во временно оккупированном Бердянске Запорожской области. Подробных данных о возможных повреждениях объектов пока нет.

Как сообщает "Крымский ветер", Крым также подвергся массированной атаке. Там под ударами дронов оказались несколько электроподстанций. На полуострове вспыхнули многочисленные пожары.

В Марьяновке в Красногвардейском районе поражена узловая подстанция "Кафа" 220 кВ. На ней с 2024 по 2026 годы проводится масштабная реконструкция, в том числе замена старых трансформаторов (мощностью 20 МВА) на новые, более мощные (40 МВА).

Вспыхнула и электроподстанция в Белогорске. Она обеспечивает электричеством город и окрестности, а также крупные промышленные объекты, такие как тепличный комбинат.

Также горит узловая электроподстанция напряжением 110 кВ возле Старого Крыма. В городе Старый Крым и окрестных селах после взрывов пропало электричество.

Загорелась и электроподстанция 110 кВ "Митяево" в Сакском районе.

Сразу две электроподстанции горят в Джанкое. "Джанкой" 330 кВ – узловая электроподстанция, используется, в частности, для энергоснабжения российских военных объектов. "Замеская" 10 кВ обеспечивает электроэнергией военный аэродром "Джанкой", рядом с которым она расположена.

Также пожар возник в районе железнодорожного моста возле села Янтарное. Железнодорожный мост построен над Красногвардейской веткой Северо-Крымского канала.

Напомним, что дроны не давали спать и Белгороду. Там, вероятно, пострадал завод "Энергомаш". Под удар попала Мичуринская ТЭЦ. В городе перебои с электричеством и водой.