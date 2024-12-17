Атака дронов на Киев: обломки упали в 3 районах столицы

Россия продолжает атаковать мирные украинские города, которые никогда не представляли угрозы. На этот раз под ударом оказался Киев.

В Киеве обломки сбитых дронов упали в нескольких районах. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.

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В Киеве упали обломки

Известно, что в результате атаки российских БПЛА по Киеву зафиксировано падение обломков в трех районах столицы:

В Соломенском районе поврежден легковой автомобиль

В Печерском – обломок повредил окно в жилом доме.

В Днепровском – обломки повредили остекление окон в жилом доме.

Впоследствии появилось уточнение, что в Голосеевском районе столицы также обнаружен обломок во дворе жилого дома.

Остальную информацию уточняют. Сообщений о пострадавших не поступало. Последствия падения обломков ликвидируют.

Ранее писали о работе сил противовоздушной обороны в Киеве. Там слышали взрывы. Россия постоянно атакует ударными дронами типа "Шахед". Под прицелом врага часто оказываются объекты гражданской инфраструктуры.