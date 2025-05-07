Россияне в очередной раз жалуются, что Москву атакуют дроны: в области раздаются взрывы
- Российские СМИ сообщают об атаке беспилотников на Москву, в частности, о сбитии БпЛА над Раменским в Московской области и звуках взрывов в Калужской области.
- В аэропортах Жуковский и Калуга введен план "Ковер", приостановлен прием и отправка рейсов, а мэр Москвы заявил о якобы отраженной атаке беспилотника силами ПВО.
Атака БпЛА на Россию не прекращается. Днем 7 апреля россияне снова пожаловались, что дроны пытаются прорваться в Москву.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Что известно об атаке БпЛА на Москву
Россияне заявляют о том, что якобы удалось сбить БпЛА над Раменским в Московской области. Жители одного из частных секторов слышали звуки взрывов.
Также о звуках взрывов сообщают жители Калужской области. Предварительно, вроде бы работает ПВО.
Чуть позже появилась также информация о работе ПВО в Подмосковье. Местные сообщают о взрывах в Раменском и Электростали
Кроме того, в аэропортах Жуковский и Калуга введен план "Ковер". Там приостановлен прием и отправление рейсов.
Россияне сообщают, что по стыку Брянской и Курской области в сторону Орловской области движутся 40 – 50 БпЛА. Они направляются в сторону Московской области.
Впоследствии мэр Москвы Сергей Сябянин заявил, что силами ПВО якобы была отражена атака беспилотника, который летел на Москву.
Напомним, что в ночь на 7 мая дроны СБУ успешно нанесли удары по двум заводам ВПК в российском тылу. Говорится о предприятиях "Базальт" и "Сплав".