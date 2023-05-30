Атака БпЛА по Москве: почему дроны летели "задом наперед"

Утром 30 мая Москву и область атаковали неизвестные беспилотники. В сети обратили внимание на странное устройство беспилотников и начали заявлять, что дроны якобы летели "задом наперед", однако это утверждение не соответствует действительности.

Такой эффект мог возникнуть из-за строения и внешнего вида беспилотников. Такой тип разработки летательных аппаратов называется "утка".

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В чем специфика дронов, атаковавших Москву

В сети активно обсуждали факт, что якобы атаковавшие Москву дроны летели наоборот, однако такой эффект возник из-за специфической формы БпЛА. Такие летательные аппараты имеют схему под названием "утка". Их особенность состоит в том, что маленькие крылья-стабилизаторы расположены спереди, когда обычно их располагают сзади. Также "напротив" стоит двигатель или пропеллер – тоже сзади. Поэтому возникает впечатление, что дрон летит задом вперед.

Оператор БпЛА Руслан с позывным "Инженер" объяснил, что "утка" имеет оптимальную аэродинамическую форму, однако, в отличие от современных летательных аппаратов, эта схема более капризна в управлении. По словам военнослужащего ВСУ, руководить БПЛА с такой конструкцией могут более опытные пилоты. Если центр массы будет смещен в какую-либо сторону, то дрон или самолет сразу упадет.

Вместе с тем, "утка" имеет преимущества в полетах на дальнее расстояние. Инженер утверждает, что такой летательный аппарат легче, меньше и работает тише.

Меньшая площадь крыла имеет меньшие шансы засветиться на российских радарах, ну а меньшие габариты в целом увеличивают шансы прошмыгнуть мимо ПВО.

– заявил военный ВСУ.

В военных целях этот тип схемы летательных аппаратов остается популярным. Офицер ВСУ, руководитель компании, занимающейся беспилотной авиацией, Юрий Касьянов пояснил, что за "уткой" сейчас производят управляемые ракеты типа "воздух-воздух", а также зенитные ракетные комплексы, поскольку они более маневровые и могут легче поразить цель.

Сеть "захватили" мемы об Ани Лорак

Сеть "разорвали" мемы об Ани Лорак, поскольку на опубликованных кадрах увидели наклейку с ее фондом. Однако украинцы нашли свое объяснение, почему же дроны летели "задом наперед".

В сети начали шутить, что БпЛА летели таким образом, потому что "Ани Лорак наоборот – Каролина".

Дрон якобы летит "напротив" под песню Ани Лорак: смотрите видео

Украинцев не остановить, а потому они продолжают шутить о полете дронов "задом вперед" и связывают это снова с певицей.



В сети нашли собственное объяснение / Скриншот из соцсетей