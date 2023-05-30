Такий ефект міг виникнути через будову та зовнішній вигляд безпілотників. Такий тип розробки літальних апаратів називається "качка".

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У чому специфіка дронів, які атакували Москву

У мережі активно обговорювали факт, що буцімто дрони, які атакували Москву, летіли навпаки, проте такий ефект виник через специфічну форму БпЛА. Такі літальні апарати мають схему під назвою "качка". Їх особливість полягає у тому, що маленькі крильця-стабілізатори розміщені спереду, коли зазвичай їх розташовують ззаду. Також "навпаки" стоїть двигун чи пропелер – теж позаду. Через це виникає враження, що дрон летить задом наперед.

Оператор БпЛА Руслан з позивним "Інженер" пояснив, що "качка" має оптимальну аеродинамічну форму, проте, на відміну від сучасних літальних апаратів, ця схема більш примхлива у керуванні. За словами військовослужбовця ЗСУ, керувати БпЛА з такою конструкцією можуть більш досвічені пілоти. Якщо центр маси буде зміщений у якийсь бік, то дрон або літак відразу впаде.

Разом з тим, "качка" має переваги у польотах на дальню відстань. "Інженер" стверджує, що такий літальний апарат легший, менший і працює тихіше.

Менша площа крила має менші шанси засвітитися на російських радарах, ну а менші габарити загалом збільшують шанси прошмигнути повз ППО,

– заявив військовий ЗСУ.

У військових цілях цей тип схеми літальних апаратів залишається популярним. Офіцер ЗСУ, керівник компанії, яка займається безпілотною авіацією, Юрій Касьянов пояснив, що за "качкою" нині виготовляють керовані ракети типу "повітря-повітря", а також зенітні ракетні комплекси, оскільки вони більш маневрові та можуть легше вразити ціль.

Мережу "захопили" меми про Ані Лорак

Мережу "розірвали" меми про Ані Лорак, оскільки на опублікованих кадрах побачили буцімто наліпку з її фондом. Проте українці знайшли своє пояснення, чому ж дрони летіли "задом наперед".

У мережі почали жартувати, що БпЛА летіли таким чином, бо "Ані Лорак навпаки – Кароліна".

Дрон буцімто летить "навпаки" під пісню Ані Лорак: дивіться відео

Українців не спинити, а тому вони продовжують жартувати про політ дронів "задом наперед" й пов'язують це знову зі співачкою.



У мережі знайшли власне пояснення / Скриншот із соцмереж