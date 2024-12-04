Минобороны России заявило о сбитии 35 украинских дронов над Брянской, Курской, Ростовской, Рязанской, Калужской, Астраханской областями и над Краснодарским краем, передает 24 Канал.

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Где ночью в России был "хлопок"

Как подтвердил руководитель ЦПД Андрей Коваленко, ночью дроны атаковали Рязань. Также о взрывах на западных окраинах города сообщали местные жители. Целью беспилотников стала авиабаза "Дягилево", где дислоцирована российская стратегическая авиация. В СНБО подчеркнули, что это одна из ключевых баз для размещения вражеских бомбардировщиков.

Справка: На авиабазе "Дягилево" могли быть самолеты Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ, Ан-26, а также самолеты-заправщики Ил-78.

Где расположена авиабаза "Дягилево" в Рязани: смотрите на карте

Шумно было и в порту Новороссийска в Краснодарском крае, куда Россия спрятала свои ракетоносители после того, как держать в Крыму их стало слишком опасно.

Где расположен Новороссийск: смотрите на карте

Также российские паблики заявляют, что дроны атаковали завод микроэлектороники "Кремний Эл" в Брянске, один из крупнейших в России.