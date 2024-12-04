Міноборони Росії заявило про збиття 35 українських дронів над Брянської, Курської, Ростовської, Рязанської, Калузької, Астраханської областями та над Краснодарським краєм, передає 24 Канал.

Дивіться також Ворог дихає у спину Покровська і поступово окуповує Курахове: карта боїв на 4 грудня

Де вночі у Росії була "бавовна"

Як підтвердив керівник ЦПД Андрій Коваленко, уночі дрони атакували Рязань. Також про вибухи на західних околицях міста повідомляли місцеві жителі. Ціллю безпілотників стала авіабаза "Дягілєво", де дислокована російська стратегічна авіація. У РНБО підкреслили, що це одна із ключових баз для розміщення ворожих бомбардувальників.

Довідка: На авіабазі "Дягілєво" могли бути літаки Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ, Ан-26, а також літаки-заправники Іл-78.

Де розташована авіабаза "Дягілєво" у Рязані: дивіться на карті

Гучно було й у порту Новоросійська у Краснодарському краї, куди Росія сховала свої ракетоносії після того, як тримати у Криму їх стало занадто небезпечно.

Де розташований Новоросійськ: дивіться на карті

Також російські пабліки заявляють, що дрони атакували завод мікроелектороніки "Кремній Ел" у Брянську, один із найбільших у Росії.