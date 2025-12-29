Россия пытается замаскировать свой терроризм: СНБО отреагировала на "атаку" на резиденцию Путина
- Сергей Лавров обвинил Украину в "атаке" на резиденцию Владимира Путина.
- Россия пытается оправдать перед США свои удары по Украине, замаскируя их под "атаку" на резиденцию Путина, что является неудачной попыткой, по мнению руководителя ЦПД Андрея Коваленко.
Глава российского МИД Сергей Лавров обвинил Украину в "атаке" на резиденцию Владимира Путина ночью 29 декабря. Украинская сторона отреагировала на это.
Отмечается, что таким образом Россия пытается оправдать свой терроризм перед Соединенными Штатами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко.
Что говорят в ЦПД о так называемой "атаке" на резиденцию Путина?
Коваленко заявил, что Россия с самого начала планировала бить по украинской инфраструктуре в течение всей зимы. Сейчас же пропагандист Лавров банально маскирует желание продолжать удары "атакой на резиденцию Путина", и этим будто пытается оправдать перед США дальнейшие террористические удары по Украине.
Однако руководитель ЦПД отметил, что первоочередные планы россиян и так известны, поэтому эта попытка замаскировать террор под "ответ" Украине – неудачная.
"Атака" на резиденцию Путина: коротко о главном
Лавров заявил, что Украина якобы ночью 29 декабря осуществила атаку беспилотниками на государственную резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. По его словам, уничтожен 91 БпЛА.
Пропагандист пригрозил, что объекты и время ответного удара якобы уже определены. Он заявил, что переговорная позиция Кремля будет пересмотрена с учетом окончательного перехода "киевского режима к политике государственного терроризма".
Владимир Зеленский убежден, что в Кремле не заинтересованы в завершении войны. Именно поэтому россияне ищут поводы для новых информационных атак и обострения. Своими заявлениями они пытаются создать основу для дальнейших действий. Речь идет, в частности, о возможной подготовке ударов по столице, по правительственным и государственным учреждениям.