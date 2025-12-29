Россия пытается замаскировать свой терроризм: СНБО отреагировала на "атаку" на резиденцию Путина

Глава российского МИД Сергей Лавров обвинил Украину в "атаке" на резиденцию Владимира Путина ночью 29 декабря. Украинская сторона отреагировала на это.

Отмечается, что таким образом Россия пытается оправдать свой терроризм перед Соединенными Штатами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко.

Новости к теме Россия хочет ударить по зданиям правительства в Киеве, – Зеленский об "атаке на резиденцию Путина"

Что говорят в ЦПД о так называемой "атаке" на резиденцию Путина?

Коваленко заявил, что Россия с самого начала планировала бить по украинской инфраструктуре в течение всей зимы. Сейчас же пропагандист Лавров банально маскирует желание продолжать удары "атакой на резиденцию Путина", и этим будто пытается оправдать перед США дальнейшие террористические удары по Украине.

Однако руководитель ЦПД отметил, что первоочередные планы россиян и так известны, поэтому эта попытка замаскировать террор под "ответ" Украине – неудачная.

"Атака" на резиденцию Путина: коротко о главном